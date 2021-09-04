{ 4 сентября 2021 }

Гаражная музыка панков

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Бунтарский «панк-рок» изначально был «гаражной музыкой». Само название взяли из субкультуры, где панками называли всяких странных типов и про*ституток. И субкультуру, и музыкальный жанр объединяли агрессия и полный пофигизм на мнение общества. Панки обожали идею «Do It Yourself» — «Сделай Это Сам». Распространялась идеология как на причудливые прически и одежду, так и на грубую музыку, которая писалась в гаражах и знать ничего не знала о каких-то там правилах написания мелодии и текстов. Тем не менее, в начале 70-х панк стал одним из самых популярных направлений и остаётся любимым многими до сих пор.

Шум Гамм


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