Солист Radiohead работал в психушке

После школы Том Йорк решил на годик отложить поступление в Универ. Он сочинял песни, перебивался подработками и как-то даже продавал костюмы. Надо сказать, что получалось у него это ужасно. Когда начальство попросило пояснить за низкие продажи, Том честно ответил, что такие дерьмовые костюмы хрен кто купит. Ну, работодатели его на тот самый хрен и послали. Отсалютовав уже бывшим сослуживцам средним пальцем, парень стал пытать удачу в психбольнице на полставки. По словам Тома, самым страшным было не то, что таилось в стенах больницы, а то, что многие выписанные из клиники были небезопасны для общества.