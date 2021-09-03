{ 3 сентября 2021 }

Прокол Jay-Z

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Шон Кори Картер, также известный как Jay-Z в вопросах финансовой грамотности оказался не столь прошаренным, как в рэпе. Однажды он отказался покупать недвижимость возле Бруклинского моста, ибо район был попросту загнивающим. А вот если бы изучил тему получше, то знал бы, что как раз в это время власти США стали активно проводить перестройку подобных районов и обновлять их. Дом, который Шон отказался покупать за пару миллионов $, сейчас стоит в десятки(!) раз дороже. Хоть Jay-Z и называет себя «тупицей» за ту оплошность, думаем, что сильно он не сожалеет. Да и кто бы на его месте грустил, имея ~$1.4 млрд на счетах?

Шум Гамм


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