Прокол Jay-Z

Ребус. Не входящие в Евросоюз Ватикан и Сан-Марино подключились к единой европейской системе учёта вакцинированных и их сертификаты о прививках там признаны. В Сан-Марино широко применялась российская вакцина, зарегистрированная там в феврале 2021 года. Регулирующие органы Евросоюза не [Читать...]

Джон Траволта («Криминальное чтиво») спровоцировал взлет популярности актрисы и певицы Индины Мензел («Зачарованная»). Повышенное внимание общественности к ней стало наблюдаться после того, как на 86-й церемонии вручения премии «Оскар» имя Индины Мензел переиначили. Напомним, Джон Траволта объявил актрису [Читать...]