{ 3 сентября 2021 }

Йенс Столтенберг настоятельно призвал Россию…

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настоятельно призвал Россию… В общем, Украина, Польша и прибалты, особенно Литва, обеспокоены российско-белорусскими военными учениями и пожаловались в НАТО. От имени НАТО его генсек высказался, насчёт того, что ему хотелось бы и того, и этого, и наблюдателей западных на учения к нам заслать, и чтобы мы Европу успокоили. Ага. Они нас будут всем своим НАТО и теоретически не входящими в состав этого блока Украиной, Грузией, Молдавией и Азербайджаном, с его соглашениями и военными маневрами с Турцией, постоянно и демонстративно напрягать, а мы им обязаны в ответ петь приятные для слуха колыбельные песни и проводить успокаивающий массаж пяток и затылочной зоны. Так, что ли, получается? Притом, что всё, что делает НАТО и примкнувшие к этому альянсу страны, явно направлено против России.

Ну, если точнее, против России и Белоруссии. Поскольку Лукашенко, при всей его легендарной многовекторности, в Вашингтоне и Брюсселе любят не больше, чем Путина, так что сюрпризы по военной части у него могут начаться в любой момент. Задача по его свержению с повестки дня не снята и за то, что она несколько отсрочена, ему следует благодарить только и исключительно Россию с её ядерным потенциалом. Так что совместные военные учения Москва и Минск проводят совсем не потому, что им делать нечего, и лишние глаза и уши потенциального противника, засланные Столтенбергом, никому на этих учениях не нужны. Благо, с точки зрения всех норм и правил поведения, согласно международным соглашениям, в которых Россия участвует, она пока что ровно ничего не нарушает. Что есть, то есть.

Ну, да, в качестве жеста доброй воли, при очень большом желании и исключительном взаимном доверии друг к другу, НАТОвцев можно было бы приглашать куда угодно. Хоть в Министерство обороны или Генеральный штаб. А у нас что, такой с ними сейчас режим взаимодействия? Или всё ровно наоборот? Так они даже на ежегодные Международные конференции Минобороны, куда их с завидной регулярностью приглашают, не ездят. Ведут исключительно активную враждебную деятельность у наших и белорусских границ. Но на учения к нам рвутся, как пьяные матросы в кабак с девочками. Такое интересное кино получается… С нас — аттракцион невиданной щедрости, открытости и гостеприимства. Нам в ответ ничего, кроме проблем, требований в довольно хамском тоне и явной подготовки к войне. И где они тут найдут таких идиотов?!

Евгений Сатановский


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