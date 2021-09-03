{ 3 сентября 2021 }

Как устроена жизнь наших братьев по разуму в западном мире

Рубрики: [Фейсбук]  

Интересно было бы узнать, как устроена жизнь наших братьев по разуму в западном мире.

Известно же, что в Америке, но и, наверное, в Англии, Франции, Германии etc., имеются какие-то культурные люди, занятые гуманитарными делами, которые, однако, идут не в ногу с мировым ЦК КПСС.

Студенты и профессора, писатели и журналисты, музыканты и художники правых взглядов. 

Их, конечно же, мало. Они в меньшинстве. Но где-то там они есть — и не хотят молиться Матриархату, Святому Флойду, Святому Мигранту, каяться за преступления белых шайтанов трехсотлетней давности, махать отрезанными или пришитыми гениталиями, сносить памятники шовинистам Черчиллю и Шекспиру и все прочее, чему учит теперь мировой ЦК КПСС.

Хотят жить, думать, говорить, работать и голосовать так, как принято было в условном 1950 году, когда все было хорошо, когда реальность стояла на ногах, а не на голове.

И — как устроено это их инакомыслие? 

Может ли такой человек, к примеру, преподавать в университете? Должен ли он молчать в тряпочку? Стесняются ли его собственные дети? А если он живет в Калифорнии и пригласил девушку на свидание, то она кричит — фашист! — и вино ему в лицо? Или у них есть какие-то свои сообщества? А если такие люди издают, допустим, журнал — каково им? И много ли оскорблений и ненависти высыпается на голову сотрудников Breitbart или Daily Wire, да хоть бы и Фокс Ньюс?

Потому что мы здесь — в России, в Москве, — естественно, в меньшинстве, в обороне, если речь идет о социально близкой среде, но — за счет того, что само государство пока не бежит, задрав штаны, за мировым ЦК КПСС, а куксится и плюется в него, — у нас есть кое-какие возможности для жизненного маневра.

Но как живут те, у кого все намного жестче, поскольку вся общая система управления вокруг них уже ушла в сторону построения коммунизма нового типа, и рассчитывать они могут только на себя — в полном вражеском окружении.

Кто знает — расскажите.

Дмитрий Ольшанский


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