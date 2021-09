Когда Queen записывали сингл Bohemian Rhapsody встал важный вопрос — чья песня пойдет на B-сторону пластинки? Барабанщик Роджер Тейлор настаивал на своей композиции “I’m In Love With My Car”, но в итоге выбрали песню Брайана Мэя “The Prophet’s Song”. Роджера этот выбор не устроил, он почувствовал себя недооценённым и сделал так, как на его месте поступил бы любой взрослый человек — заперся в кладовке и отказывался выходить, пока ребята не передумают.

P.S. Да, в итоге он победил.