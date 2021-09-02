{ 2 сентября 2021 }

Китай запретил школьникам играть в онлайн-игры более 3-х часов в неделю

Рубрики: [Telegram]  

Так КНР планирует бороться с игровой зависимостью. Контролировать это будут провайдеры онлайн-игр с помощью различных алгоритмов. К примеру, Tencent еще в июле внедрила систему распознавания лиц, которая сканирует игрока и сопоставляет его с каталогом зарегистрированных людей и определяет исчерпал ли ребенок свой лимит на игры.

Борьба с детской игровой зависимостью, безусловно, необходима, однако это может негативно сказаться на относительно новой сфере — киберспорте. Китай является крупнейшим рынком видеоигр в мире, его совокупная выручка в 2020 году достигла $31,5 млрд, а в 2021 году, по прогнозам экспертов, должна была вырасти до $55 млрд. Многие нынешние профессиональные киберспортсмены как раз вышли из тех, кто будучи подростком сутки на пролет проводил в онлайн-играх.

Посмотрим, как эта инициатива скажется на будущем поколении китайских киберспортсменов и зрелищности онлайн-турниров.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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