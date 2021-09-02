Вчера на стадионе «Лужники» состоялся дебют Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной России по футболу. Встреча с Хорватией прошла без забитых мячей, но промежуточный результат внушает надежду (хотя и без усов).

Но настоящих футбольных болельщиков (многие из которых со скепсисом относятся к играм сборной) гораздо больше волновало то, что происходило на трибунах. Еще бы — матч отборочного турнира к ЧМ-2022 стал чуть ли не самым массовым спортивным мероприятием в России за два месяца (со времени 1/4 финала Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге).

За это время Роспотребнадзор приложил все возможные усилия и маразм для уничтожения посещаемости футбола в России. Вчера на стадионе в Москве собралось чуть более 18 тысяч зрителей — немного, если учесть, на «Лужниках» поместятся почти 80. Но когда каждый тур из 8 матчей на 8 стадионах собирает в сумме 16 тысяч, есть повод задать неудобные вопросы о спорте, футболе, культуре боления и вообще.

Так что Валере, конечно, верим, но если прошедший матч не приведет к футбольной амнистии, есть смысл снова превратить стадионы в рынки — больше пользы.