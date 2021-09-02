Дефицит продуктов питания в США и Европе

Не замечать явно рукотворного дефицита продуктов питания и потребительских товаров в США и Европе, включая Великобританию, отделившуюся от Евросоюза, можно. Но только до того момента, как это начнёт взрывать социальную сферу. И не исключено, что на Рождество процессы пойдут в целом ряде стран. Попытки объяснить всё происходящее последствиями коронавируса, локдаунов, дисбаланса между интересами интернет-торговли и сетевых магазинов, торговый корпораций и производителей, работодателей и их сотрудников, а также тем простым фактом, что людям проще и выгодней сидеть дома, получая высокие пособия, чем работать на небольшую зарплату, убедительно разъясняют происходящее, но не дают ответа на вопрос, как избежать надвигающегося на страны западного мира социального взрыва.

А может, его и не предполагается избегать? В конце концов, в мутной воде ловится самая крупная рыба. Стал же Байден президентом США вместо Трампа в итоге всех тех подтасовок, нарушений и давления на избирателей, в том числе выступлений BLM, организованных на пустом месте, после гибели наркомана и бандита Флойда. Ну, умер тот из-за передозировки наркотиков, а не из-за травм при задержании. Но полицейского-то посадили, а по самому институту американской полиции был нанесен колоссальный удар. Ну, прошли массовые беспорядки, которые много где завершились погромами. Да, толпу сторонников Трампа спровоцировали войти в Конгресс, после чего в отношении и них, и их президента начались самые настоящие репрессии. Но Байден же президентом стал? Значит, та игра стоила свеч. Понять бы ещё, в чьих интересах новую игру пытаются начать. Последствия у неё очень уж плохие будут.

Всё это происходит на фоне разворачивающейся торговой войны с Китаем, которая у США уже идёт и в которую американцам удалось втянуть Европу, Канаду и Австралию… Причём Китай начал отвечать не только самим американцам, к чему в мире уже привыкли, но и европейцам, вплоть до захолустной Литвы, а австралийцы вообще, судя по всему, выбраны для показательной экономической порки. Китайцев пытаются ущемить по-поводу Тайваня, Гонконга и Синцзянь-Уйгурского Автономного Района, как было раньше с Тибетом? Ну, так им есть чем ответить. Санкции можно применять не только против Пекина, Пекин сам умеет ими пользоваться и начал делать это эффективно и без колебаний. А с учётом того, что он в части противостояния внешнему давлению оказался в одной связке с Россией Ираном и целым рядом игроков поменьше, чем закончится новая Большая Игра трудно даже предположить. В интересное время нам довелось жить!