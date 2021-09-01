{ 1 сентября 2021 }

Цифровые копии шедевров продают в Эрмитаже

Рубрики: [Telegram]  [Искусство]  

Эрмитаж объявил о начале продаж токенизированных произведений искусства из лимитированной цифровой коллекции. Совместно с Binance NFT наш госмузей проведет аукцион в рамках проекта «Ваш токен хранится в Эрмитаже».

Стартует мероприятие 31 августа и завершится 7 сентября. Коллекция создана на основе изображений предметов из собрания музея. Стартовая стоимость каждого произведения — $10 000 BUSD. В серию вошли цифровые копии картин «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне.

Все работы созданы в двух экземплярах: один будет храниться в Эрмитаже, второй — представлен на Binance NFT. Их подлинность заверена директором музея Михаилом Пиотровским. В метаданных закреплены дата, время и место подписания.

Отношение пока сдержанное. Радует, что Эрмитаж, несмотря на определенную консервативность, в ряде вопросов оказывается самым передовым и не только у нас, а и в мире. Здорово, что Михаил Пиотровский так смело использует инновации, не растрачивая репутацию музея, и, скажем, «Третьяковке» в этом есть чему поучиться.

Но немного смущает сам факт продажи. Сейчас все эти цифровые копии выглядят почти баловством, однако не выйдет ли так, что лет через сорок именно права на цифровые шедевры будут определяющими? И не будут ли наши дети недоумевать, как же так получилось, что «Мадонна Литта» ушла за копейки в случайные руки в «лихие двадцатые» оцифровываемого мира?

Или нам просто недостаточно внятно объяснили статус токенизированных копий, и госмузей всего лишь заработает уже на самом праве прикосновения к великому? Будем рады узнать подробности.

НЕВМИНКУЛЬТ


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