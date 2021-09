Первый о последних

Балагов отснял стартовый эпизод The Last of Us и осваивает Steals-режим.

Российский режиссер Кантемир Балагов объявил об окончании съёмок первого эпизода телеадаптации The Last of Us для HBO. Постановщик поблагодарил команду, включая Педро Паскаля (исполнителя роли Джоэла), Нико Паркер (Сара) и одного из создателей оригинальной игры Нила Дракманна, здесь ставшего одним из сценаристов в компании с Крэйгом Мэйзином («Чернобыль»).

«Моя работа здесь подошла к концу. Я очень благодарен за эту возможность. Это был отличный опыт со своими взлётами и падениями», — написал Балагов, и последнее слово многих смутило, заставив вслух думать: это просто фигура речи, или съемки сложились не слишком успешно?

Лишь бы все это не касалось конечного результата. Узнать мы сможем не раньше следующего года, и точная дата пока неизвестна. Но поклонники уже шутят, что Балагов неспроста вернулся в Россию, ведь это, пожалуй, лучшее место, чтобы спрятаться от возможного гнева всегда недовольных игрофанатов, которые порой ведут себя очень схоже с большинством населения мира TLOU.

Фильмы по играм — для режиссеров настоящий кошмар, но мы уверены, что Балагов, взявший на себя смелость выступить автором еще и самого первого эпизода, в который полетит весь гнев, не только справился со съемками, а выдержит и в любом случае неизбежную атаку. А пока было бы интересно узнать от него какие-то детали сериала, а также нюансы съемочного процесса в Голливуде. Все-таки в новом поколении Кантемир фактически «первый из нас», кто так глубоко туда погрузился.