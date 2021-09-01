1 сентября, День знаний…

Дети дружными рядами двинулись в школы. Настроение после летних каникул у большей их части хорошее, даже у двоечников. Никто ещё ничего не задал, никто никого ни о чём не спрашивает, никаких контрольных пока не было, а с друзьями и приятелями из числа одноклассников встретиться после нескольких месяцев летней разлуки всегда радость. Потрепаться, похвастаться тем, как лето прошло, приврать насчёт собственных подвигов и послушать, как привирают другие… Опять же, есть с кем посплетничать и посекретничать, что мальчики любят никак не меньше, чем девочки. Тоже дело.

Как у нас водится, все с цветами, все или в новом или, если из прошлогодней формы ещё не выросли, в глаженом. По крайней мере, если родители нормальные, а они по большей части в стране именно такие. Насчёт богатых и супербогатых буратинок речь особая, но их дети в массе своей учатся подальше от дома. Сложившаяся за последнюю четверть века система. Сколько начальство на своих нукеров брови ни хмурит и запретов ни вводит, держат они за границей и деньги, и недвижимость, и семьи их там живут. А зачем ещё они на постах государственных осели? Так что и дети их там, в туманном далёко. Ну, жалко, что ли? Пускай живут, где хотят. Нам тут проще.

Погода, по крайней мере в Москве и Подмосковье, как нарочно, серая и дождливая. Местами с громом, хотя пока без молний. Чтобы не так хотелось на улицу, что ли? Вряд ли, конечно, в небесной канцелярии архангелы так уж всерьёз озаботились настроением школяров по случаю начала учебного года, но разница с последним днём лета существенная. А назавтра и температура снизится до самой, что ни на есть, осенней. Не вечно же жаре быть. Да и насчёт обычного тепла то же самое. Так что только в классе и сидеть, пока очередная вспышка коронавируса страну не накрыла, после чего придётся сидеть уже по домам. Режим этот отработан, хотя никого и не вдохновляет.

В общем, жизнь продолжается. Да, коронавирус. Да, выборы надвигаются и реклама партий, которая доносится из каждого утюга, напрягает, напоминая о том, сколько у нас ещё паразитов-захребетников. Раньше, при советской власти, напрягали славословия одной партии, КПСС, правящей, казалось, вечно. Теперь партий много, а толку от этого… Но не будем о грустном. В конце концов, хорошего вокруг тоже много, так что если на плохом не зацикливаться, можно и настроение сохранить. Опять же: начало учебного года. До ЕГЭ далеко даже тем, у кого он скоро будет. Может, отменят когда-нибудь и эту заразу. Хорошо бы, вместе с теми, кто её придумал и продвигает…