На восток от ненависти

Все уже успели порадоваться очередному успеху якутского кино: фильм Владимира Мункуева «Нуучча» завоевал Гран-при на кинофестивале в Карловых Варах, победив в престижной конкурсной секции «На восток от Запада». Авторы получат премию в 15 тысяч долларов, которую разделят между продюсерами и режиссером.

И все бы хорошо, но есть нюанс. Судя по описанию фильма, главной его темой становится драма якутской семьи, которой якобы в помощь присылают русского каторжника, а тот, пользуясь наивностью семьи, начинает в ней нагло хозяйничать. Также полезно знать, что снят фильм по мотивам произведений отбитого польского националиста Вацлава Серошевского — идейного последователя Пилсудского и члена его легионов.

Есть, конечно, крохотная надежда, что в фильме взяли за основу саму фабулу, но развернули все намного глубже, нежели радостная для поляков и чехов плоскость «наглого русского сапога на чужой земле милых и нежных аборигенов». Мы не оцениваем фильмы раньше, чем их посмотрели. Однако и радоваться спешить не будем: дождемся премьеры. Возможно, это из той категории побед, когда делить ее авторы хотели бы вовсе не с нами.