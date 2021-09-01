«Иван Васильевич» поменял профессию и победил всю остальную экранизацию классики

Всем известную комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» назвали лучшей экранизацией отечественной классики (в данном случае, не всем известного произведения Михаила Булгакова). Комедия получила более 50% голосов во время опроса, проведенного «Литрес» ко Дню российского кино.
Второе место занял сериал Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», третье место — у «Собачьего сердца» работы Владимира Бортко.
Самыми талантливыми мастерами экранизаций назвали Леонида Гайдая, Сергея Бондарчука и Эльдара Рязанова. Среди авторов, чьи книги переплавляются в киношедевры, фаворит выявляется очень легко: умеренный объем, юмор, актуальность вечных тем даже в суетной среде — отличные козыри Булгакова, побить которые будет нелегко.