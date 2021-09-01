«Иван Васильевич» поменял профессию и победил всю остальную экранизацию классики

Однажды я был свидетелем, как ловил лещей один из старейших пущинских рыбаков. Я остановился на ночлег, едва втиснувшись между густо поставленными донками. Соседом слева оказался неразговорчивый хмурый дед, высокий и худощавый. Его звали Иван Васильевич. Одет он был [Читать...]

В Московском драматическом театре имени Станиславского 1 октября премьера нового сезона – фарс-мажор в 2-х действиях “Иван Васильевич…” по одноименной пьесе Михаила Булгакова. Блистательная комедия, ставшая всенародно любимой после выхода в свет фильма Гайдая, даже сегодня вне времени [Читать...]

“В тревожном положении оказались писатели, переводчики, авторы исторической, просветительской литературы. Это, конечно, красиво звучит: писать для вечности. Но для реальных писателей это означает «писать в стол», как во времена цензуры. Не имея выхода к читателю, писатель обречен на [Читать...]

В Сарагосе завершился 14-й Международный конкурс Монтсеррат Кабалье. Его победителем стал 26-летний тенор Даррен Пене Пати из Новой Зеландии, сообщает «Специальное радио». Лауреат получил из рук знаменитой певицы приз в размере 12 тыс. евро. Всего в конкурсе приняли [Читать...]