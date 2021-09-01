О борцах за чистоту расы и прочих нацистах-моралистах

Вопрос к руководству правоохранительных органов — не хотело бы оно обратить внимание на основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова? Это тот самый качок-блогер, бывший фельдшер, который основал структуру, косящую под патриотизм и борьбу с развратом и геями, а на деле банду расистов, провокаторов и экстремистов? Нет, для американского КУ-клукс-клана ребята в самый раз. И для структур бёрчистов и минитменов тоже бы сошли. Опять же, в СС вписались бы идеально. Но у нас пока, вроде бы, все эти организации не работают. Хотя, судя по попытке наезда «Мужского государства» на сеть «Тануки» за рекламу, в которой эта бригада интернет-террористов усмотрела, учитывая наличие там радуги, гей-пропаганду, а заодно вызверилась на то, что там снимались люди с разным цветом кожи, может, их уже разрешили?

Нет, понятно, что здоровенный закомплексованный мужик, у которого, судя по его многолетним высказываниям, явно с женщинами большие проблемы, имеет полное право быть кем угодно. В том числе расистом. А также, судя по всему, строить из себя моралиста высшей пробы, собирать таких же как он последователей и притравливать их на более чем конкретных людей. Геев или порноактрис, неважно. А если их в итоге убьют или покалечат, будут преследовать их родных и близких и организовывать их травлю, он, вроде как, ни при чём. Тем более, что приговор за это ему вроде как вынесли, но потом судимость сняли, так что крыша у него есть. Какая-никакая, но точно есть. Мало ли среди начальства разного уровня поклонников брутальной шпаны. Опять же, если что, их и использовать можно. Вдруг, пригодятся?

Люди активные, на насилие пойти готовы. Прессануть там кого понадобится, бизнес закрышевать или вообще отжать. Тема с 90-х знакомая. Ну, да, это занятие противозаконное. Так закон же, согласно старинной русской поговорке, что дышло. Куда повернёшь, так и выйдет. Опять же: понятие аморального поведения в народе есть? Есть. Гомосеков многие терпеть не могут? Многие. Да и расизм бытовой — тоже наша тема. Чего это девушки наши за инородцев замуж выходят, или просто детей от них рожают? Они же не той расы?! Помнится, среди законодателей наших одна престарелая дама из этнических немцев то ли к Олимпиаде, то ли к Мундиалю так этим отметилась, что даже девичья фамилия её вспомнилась. Фрау Штрак. Наверное, пока все остальные в пионерах состояли, она в Гитлерюгенде была. Или ещё в какой-нибудь аналогичной организации.

Проскочили мимо людей этого типа и интернационализм, и тот элементарный факт, что радуга есть природное явление и её появление на российском небе, а также в мультиках, фильмах и на картинках в детских книжках и в рекламе, мороженого (тоже недавно идиоты доскрёбывались), соков или японской еды, не есть результат гей-пропаганды. Им это доказывать бесполезно. Как и то, что они чистой воды нацисты. А что у нас в стране с нациками всю жизнь делали? Правильно, гасили их. Исходя из опыта войны. Причём более, чем жестоко. По крайней мере, в годы детства автора так было. Нет, понятно, что с тех пор многое поменялось. Пришли демократия и свобода, в том числе по части пропаганды превосходства белой расы, недопустимости межрасовых интимных отношений и всего прочего, в том же роде. Ну и, понятно, под это ещё морализм подвёрстывается.

Ладно, оставим в стороне проблемы Позднякова с гомосеками, проститутками и порноактрисами. Это ему надо к психотерапевту. Мало ли откуда у человека такие комплексы? Ему ж законов российских мало, он им не верит и идеология у этой разновидности крупного примата соответствующая: национал-патриархат. Но вот по части ненависти к неграм и вообще людям иной расы… В том числе с учётом российской внешней политики, попыток продвижения отечественных интересов в Африке, Азии и Латинской Америке и всего прочего, над чем много кто в серьёзных ведомствах трудится. Про привлечение иностранных студентов в отечественные вузы и говорить не стоит. Тут как? Путин, вроде, за. Лавров за. У Шойгу на международных конференциях Минобороны министры из чёртовой тучи африканских стран в зале присутствуют.

Запретить, что ли? Сам Поздняков против! А то проломит какой-нибудь из его оглоедов череп важной иностранной шишке или его ребёнку, который у нас учится, встретив его под ручку с белой девушкой, и сливай воду. Такой будет скандал на международной арене. С последствиями. Так что Позднякову впору будет спецнаграду от ЦРУ выписывать — за большой личный взнос в подрыв положения России в мире. Да и, пожалуй, он его уже заслужил. И отдельную грамоту от движения BLM, за доказательство на практике того, что чёрный расизм имеет полное право на существование. Ну и, последнее. Геи, порнушницы и путаны от Позднякова как-нибудь сами отобьются. Они с ним на одной волне. Проходили такое и не раз. Помнится, был такой православный хулиган-активист Энтео. Так сошёлся в итоге с панкушкой из «Пусси», и обрёл с ней большое человеческое счастье. Но это по сути мелочи жизни. А вот что не мелочь…

Обрушился тут как-то герой нашей истории на женщину из провинции, которая малыша из Африки усыновила. То есть сначала эта сволота рода человеческого решил, что это её ребёнок от какого-то африканца и озверел. А после, когда понял, что дитя не родное, ещё больше отморозился. Вырастет дескать этот ребёнок, паспорт российский получит и генофонд нам испортит. Судя по всему, как тот арап Петра Великого. Не дай Б-г, потомок его новым Пушкиным станет. И тут уже без шуток. На детей наезжать нельзя. Ни на каких. Тем более, на маленьких. И на родителей их нельзя. Ни на родных, ни на приёмных. Фильмы у нас в своё время про это были. Старые фильмы, советские. Хорошие. «Максимка», «Цирк»… В «Цирке» ещё, помнится, главная по сценарию сволочь долго кричала: «У этой женщины чёрный ребёнок, господа!» И в том фильме его очень и очень далеко послали. С Поздняковым это сделать не пора? Есть за что. Давно есть. А, господа-товарищи начальники?