В дискуссиях Трутнева, Шойгу, Чекункова и других о строительстве новых городов на Дальнем Востоке упускается, что жить в них будут необязательно россияне.

В первую очередь приходят на ум китайцы, среднеазиатские мигранты, афганцы. Но они тоже, как и россияне, прогрессируют с точки зрения требований к бытовым условиям и близости к европейской цивилизации. 20 лет назад среднеазиатский мигрант с энтузиазмом поехал бы на восточную стройку, а сейчас ещё подумает — легче и выгоднее в крупном европейском городе остаться курьером или дворником.

Есть другая большая группа потенциальных мигрантов, о которой сейчас не думают — северокорейцы. В любой момент режим в КНДР может рухнуть, что грозит кризисом там, где как раз стоит Владивосток. Сейчас при голоде в КНДР миграцию сдерживают наглухо закрытые границы. Если её перестанут сдерживать изнутри, то России, конечно, может поставить автоматчиков с собаками и никого не пускать через реку, но это не очень гуманно.

Тогда как раз может пригодиться строительство города на Дальнем Востоке, чтобы миллион голодных северокорейцев не начал распространяться по России, грабить жителей Владивостока, а был при деле, строил город, поначалу за еду. Можно иметь в запасе большую строительную площадку для такого случая.