{ 1 сентября 2021 }

Сергей Зверев выступил на дебатах в Бурятии

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Кандидат от партии «Зелёные» выбрал стиль, подходящий для начала учебного года — «школьник не смог выучить текст выступления и читает по бумажке». Сначала он прочитал биография — «благодаря Алле Борисовне и Филиппу Киркорову стал звездой» — а потом основные тезисы, с чем он как «амбассадор Байкала» выдвигается.

Вполне возможно, что он специально выступил настолько плохо, чтобы на это обратили внимание. Либо он переволновался как творческий ранимый человек и подумал, что без бумажки запнётся. Либо думает, что на дебатах надо рассказать всю информацию, которая должна была поместиться на газетах и рекламе — Зверев подчеркнул, что на агитацию через физические носители у него нет «поддержки». В совокупности со внешностью Зверева выглядит это необычно.

Методичка


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