Сергей Зверев выступил на дебатах в Бурятии

Сергей Зверев едва не стал жертвой афериста. Несколько недель назад артиста стали расспрашивать о предстоящем выступлении в египетском отеле Dessole. О нем знакомые и поклонники узнали из социальных сетей от некого Игоря Всемогущего, называвшего себя концертным директором целой [Читать...]

Сергей Зверев закончил работу над новым клипом на песню «Она прекрасна», в котором впервые показал свою дочь. Специально ради съемок певец улетел с годовалой девочкой в Киев. Несмотря на то что для малышки участие в подобном эксперименте оказалось [Читать...]

Ему всего 27 лет. Даже не верится. – Среди твоих клиентов – Понаровская, Титомир и Вайкуле… Они тебя сами находили? – По-всякому… Сначала, разумеется, инициатором был я. А сейчас у меня, слава Богу, репутация, имя, которые в рекламе [Читать...]

И надеется, что это взаимно Неделя, почившая в бозе (или в “Обозе”), подарила целый ряд приятных минут. Приятные минуты начались уже в понедельник, когда в элитнейшем Купеческом Клубе гулял журнал “Москвариум” и его гости. На сей раз в [Читать...]

Петь дуэтом становится настолько модным, что на днях на одном из ток-шоу стилист и певец Сергей Зверев предложил певице Татьяне Чубаровой исполнить совместную песню на Новый Год. То ли артист очень проникся духом хиромантии, то ли ему стало [Читать...]