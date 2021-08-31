Когда в стране торжествует серость…

Подумалось тут, наблюдая за Афганистаном… Архаика ведь, так или иначе, везде в мире наступает, прорываясь через тонкую плёнку современности. Верха и образованные классы тянутся к тому, что именуется мировой цивилизацией. Низы живут традиционным укладом, со всеми его суевериями и наиболее ортодоксальной формой местной религии — у кого какая. А дальше можно сколько угодно сетовать, насчёт того, что любое изменение в общественной жизни приводит на вершину власти не чистых духом и светлых помыслами прекраснодушных и бескорыстных, а то, что приводит. Самых хитрых, самых алчных и самых жестоких. Ну, и формы правления у них получаются именно те, которые соответствуют эпохе. Средневековье, значит Средневековье. Зато традиционное для данной конкретной местности.

Что до сложных институтов и тонких социальных материй, они неизбежно упрощаются и примитивизируются до изумления. Да и профессионалы высокого уровня становятся не нужны. Не ко двору они там, где вопросы стратегии, ответственности за последствия и, тем более, долгосрочного планирования, в принципе не стоят. Одна только тактика в самых примитивных её формах, да выжимание кэша из всего, что можно и нельзя. Ну и, знамо дело, быстрое удовлетворение первичных потребностей, вывод максимальной части накопленного или украденного за пределы юрисдикции страны и отъезд поближе к активам на постоянное место жительства, чтобы, в случае чего, с родины не достали. Лежишь на дне, окуклившись, в какой-нибудь Тоскане, Майами, Лондоне или швейцарском Гштадте, перевариваешь…

В итоге, у элиты, если понимать под ней тех, кто сверху, получается сплошное дольче фар ниенте. А какие на исторической родине вурдалаки правят бал и во что они население превращают — тебе, Гани, какая разница? Умники или уезжают и находят себе место под солнцем в дальних краях, либо спиваются или, в случае стран исламского мира, деградируют каким-то другим способом, либо попадают под каток истории, откуда одна дорога — на погост. Потом проходит время и цикл повторяется заново. Детям новых вождей хочется чего-то не столь пуритантского, как им самим, когда они к власти приходили и жёсткие законы устанавливали, всё заново сгнивает и протухает, а потом и вовсе разваливается. И так до бесконечности. С поправками на войны, пандемии, природные катастрофы и кризисы всякого рода, в том числе экономические.

Зачастую, носителями прогресса являются внешние силы: империя, которая включила новую провинцию в свой состав и там наводит принятые в ней на текущий момент порядки, или иностранные оккупанты, которых все дружно ненавидят и от них стараются избавиться какими угодно способами. Борьба за свободу и независимость — это же хорошо? Хорошо. Искоренение памяти о десятилетиях и веках чужой власти — тоже хорошо? Ну, наверное. Становление своего собственного, национального — здорово? Теоретически да. Всё это в итоге выливается в кровавое безобразие, торжество варварства, подлости и несправедливости, куда больших, чем всё то, против чего шла борьба, и массовое выжигание калёным железом совершенно невинных людей.

Обыватели это, которые под руку попали, или какие угодно религиозные и национальные меньшинства — неважно. Те самые, неизбежные щепки, которые летят при рубке каждого леса. В итоге, самые гнилые и никуда не годные из правителей и иерархов, против которых шла борьба, на поверку оказываются много лучше тех, кто их заменяет. Ну, или, по крайней мере, крови и разрушений от них меньше. Хотя может прийти к власти совсем уж суровая личность, жестокий, брутальный, властолюбивый и коварный самодур, тиран-душегубец, после которого жизнь страны потечёт в новом русле. Путь его будет отмечен горами трупов, страна на какое-то время станет великой, ненавидеть его с годами новые поколения перестанут и помнить будут долго. Как у нас с Иваном Грозным, Петром и Сталиным и произошло.

И тут уже неважно, за или против чего он был. Всех, кто ему мешает, снесёт под корень. Всех, кто послушен и рот на замке держит, из тех, кто к трону ближе, вознесёт. А по заслугам или так, за красивые глаза и другие, сильно скрытые достоинства, то его суверенное право. На то и фавориты, чтобы наверх взлетать поперёк всех норм и правил приличия. Ну, а потом снова-здорово. Власть слабеет, народ это видит и потихоньку распускается, тёмные инстинкты из-под спуда лезут и первым делом разносят добрые люди, к власти прорвавшись, всё то хорошее, что им сверху или со стороны недруги навязали. Ну, а после всё по кругу. Как в Афганистане сейчас с талибами происходит. Да и не только там. Во всём мире так. И у нас. И не у нас. И на Западе. И на Востоке. И на Юге аграрном. И на Севере промышленном.

Скажем, в Индии, когда ушли англичане, что стали местные делать? Резать друг друга, насиловать и всячески примучивать. Так что, в итоге смотришь на эту, самую большую в мире демократию, и не очень понимаешь, что такого в этом слове хорошего? Живьём людей сжигать за то, что они исповедуют ислам, как в Гуджарате, или христианство, как в Ориссе — это хорошо? Ганди не этому учил. Хотя его и прикончили за то, чему он учил и за что боролся, местные индуистские фанатики. А в Пакистане ислам со времён Джинны до чего дошёл? Не лучше, чем у индусов. Шах в Иране был плох и его режим свергли? Так и аятоллы не лучше. У нас — то же самое. И с царизмом, и с советской властью, которой наследовал чистой воды квазимонархическо-феодальный строй в смеси с дичайшим капитализмом.

Что до религии… Тут некоторые отдельно взятые интеллектуалы, типа Невзорова, сильно РПЦ, как институтом, недовольны? Ну, пускай на всё то, что из-под её вертикали власти прорастает, взглянут пристально. Там не доброе, чистое, честное и светлое на смену иерархии коррумпированной идёт, а «православный ИГИЛ», царебожники с Сергием и «Сорок сороков». И если эти к власти придут, мало не покажется никому и от всех прочих не останется ничего. А что они к той власти никак не могут прийти, то ли потому, что не попустит Г-дь такого поношения имени своего, то ли не пропускают их верхние бояре, так и Гитлер был не аристократ. И Ленин с Троцким и Сталиным или Мао, изначально не имели никакого шанса. Что в итоге у них всех получилось? То-то же. Так что все те, кто у нас ждёт, когда Путина не будет, могут этого дождаться, с очень неожиданными для себя результатами…