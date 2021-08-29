В Якутии изобрели антипиратский проектор эконом-класса

Якутия на наших глазах становится одним из эпицентров кинособытий. И фильмы там стали снимать вполне знаковые, а теперь совместно с японцами еще и разработали не имеющий аналогов проектор стоимостью в полмиллиона и возможностью шифрования фильмов от пиратов. Представить его собираются в ноябре на культурном форуме в Петербурге.

Именно это рассказал директор Якутской республиканской киносети в кулуарах Российской креативной недели. По его словам, кинопроекторы планируется установить в 120 домах культуры малонаселенных пунктов Якутии в течении трех лет. И если учесть, что стандартное оборудование для кинозала с обычным проектором обходится, как минимум, в 5 млн — якутская разработка может стать спасением для тысяч домов культуры по всей стране и подспорьем для кинопрокатчиков, которым чисто физически не уследить за утечкой кино на пути к сельским клубам.

Если, конечно, все это не художественное преувеличение или испорченный телефон кулуаров.