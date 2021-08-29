Скоро наступит сентябрь. Выборы приближаются. Ну, бывает. Вспоминаешь с ностальгией клоуна Марычева в Думе 90-х и как Юлий Гусман после очередной ахинеи, донёсшейся с трибуны, заходя в зал спросил: «Психиатора вызывали?» Как Дума импичмента Ельцина требовала. Как по ней из танков шарашили — ещё когда она в Белом доме была, в 1993-м. Парламент, ядрёна вошь… Который кто-то из наших орлов, набора 2000-х, обозвал «не местом для дискуссий». Как там было, в «Белом сердце пустыни», у таможенника Верещагина? «Была у меня таможня, были контрабандисты». Вот и у нас, была молодость, были иллюзии. Теперь молодость прошла, иллюзии кончились. Осталось только всеобщее избирательное право, регулярно избираемый парламент, да чувство глубокой тоски и разочарования в этой жизни.

И, главное, везде так. Смотришь на Конгресс Соединённых Штатов — урод на уроде и уродом погоняет. Такая коллекция идиотов… И не только там! На Кнессет смотришь израильский — кто сказал, что евреи умный народ? Хотя тамошних арабов это касается точно в такой же степени. От Европарламента вообще тошнит. Такая помойка… Почти три десятка стран, как будто соревнуются, кто делегирует право представлять свой народ на уровне Европы самому глупому депутату. Амбициозные дебилы всех стран соединяйтесь, что ли, у них лозунг текущего исторического момента? И это мы ещё про украинский, грузинский и армянский парламенты не вспомнили. Три тополя на постсоветской избирательной Плющихе…

Лозунги — один дурнее и завиральнее другого. Лидеры — или вечные, которых уже в утиль пора сдавать, да только моль обратно принесёт: очень уж от них несёт нафталином, или те, которые никто, звать их никак и они прячутся за чужие яркие фразы из книг и фильмов. Главное, чтоб население номер их конкретной партии в избирательном бюллетене запомнило и галочку поставило, куда надо. Всё прочее для них — вторично, третично и десятерично. И правильно. После них надо Шнура с его «Ленинградом» песен пять переслушать, начиная с «Мы за всё хорошее», или «Блюз бродячих собак», давней группы «Секрет», чтобы с души камень свалился. Ну, или вспомнить, что в «ЕдРе» в головке списка вместо Медведева Шойгу с Лавровым. Тоже оказывает терапевтичечкое воздействие. Скоро сентябрь…