Зря декабристы разбудили Герцена…

Согласно классику, декабристы разбудили Герцена… Зря. Лучше бы ребёнком он ещё поспал. Может, тогда многого в нашей последующей истории не случилось бы. Оно, наверное, было бы к лучшему. Великие потрясения не всегда способствуют величию страны. Чаще от неё мало что остаётся. А если и остаётся, то такой ценой… По себе знаем. Вся наша история — войны, бунты, восстания, перевороты, да революции, после которых непременно идут репрессии. Сначала против классово чуждых, потом против инопартийцев, а после и до уклонистов в собственных рядах дело доходит — неважно, правых, левых или буржуазных. Мы, конечно, страна великая, и с великой историей, только какова цена этому величию? Об этом-то никто вспоминать не любит…

Ну, впрочем, так везде и всегда было. Ни одна страна не миновала эпоху организованного зверства в своей истории и истории своих соседей, ближних и дальних. О чём предпочитают забывать современные прекраснодушные моралисты, которые чертовски раздражают поучениями на тему того, как всем следует жить, притом, что сами они ни собственную жизнь нормальной сделать не могут, ни окружающих в покое оставить. Точь в точь, как американцы — на сегодня главные ханжи всей планеты, которые года провести не могут без того, чтобы их политики и дипломаты не начали всех критиковать, ко всем приставать с глупыми замечаниями и всем угрожать. Кого пока что всерьёз побаиваются — санкциями. Кого нет — бомбардировками и военными вторжениями. Привыкли они так.

При этом бывают и они милыми и пушистыми. Особенно, когда спят. К примеру — приезжал в Вашингтон с визитом к президенту Байдену новый израильский премьер-министр Беннет. Так заснул президент Америки спокойным, крепким, тихим сном на их совместной пресс-конференции. В самом прямом смысле этого слова — на глазах у всего пресс-пула Белого дома, под камеры. Не зря его ядовитый, скорый и злой на язык предшественник, Трамп, прозвал «сонным Джо». И так это уютно смотрелось, по-домашнему… Спит президент США, склонив голову на грудь и слегка посапывая, идёт своим чередом, без малейшего его участия, пресс-конференция. Что ему снится? Молодость? Визит в СССР? Обама? Украина? Сегодняшний Кабул? Завтрашний Багдад?

И тут, без иронии — чего издеваться над очень и очень немолодым и тяжело больным человеком, может быть это и есть самое правильное? Чтобы спали побольше американские президенты и спала вместе с ними вся американская военно-политическая машина. Спал Пентагон и ЦРУ. Остальные 16 американских спецслужб и Государственный департамент. Долго спали. Желательно, столько же, сколько Рип ван Винкль в Каатскилльских горах, а то и больше. Чтобы хватило у мира времени от них всех немного отдохнуть. И процветёт тогда без вечного их давления человечество. Хоть немного успокоится и само разберётся в своих дрязгах и своих проблемах. Главное, чтобы ни одна зараза из Вашингтона ему в этом не помогала. Спи, дорогой наш Байден. Спи. Хороших тебе снов.