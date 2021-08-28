История про людей и зверей

Бывший британский военный Пол Фартинг, основатель первого в Афганистане приюта для домашних животных, похоже, добился от руководства Министерства обороны Великобритании разрешения на эвакуацию из аэропорта Кабула 200 своих подопечных — собак и кошек, вместе с 68 сотрудниками, большая часть которых афганцы. Так что, если те наконец пройдут долгую проверку, которая организована в аэропорту, им разрешат улететь на организованном для этого чартерном рейсе. Фартингу уже предлагали улететь, но он отказался покинуть своих подопечных и своих сотрудников. Так что, когда после недавних терактов у аэропорта, там были изменены правила контроля, все они застряли на его территории без особых надежд.

Там бы они и остались, без малейших шансов на спасение (в Афганистане и жизнь человека-то ничего не стоит, что уж говорить о бесхозном зверье!), если бы всё зависело исключительно от британского военного ведомства. Американцы ввели новые правила? Ввели. Ну, так обращайте все претензии к президенту Байдену — какой спрос с министра обороны Её Величества? Британия во всех внешних делах теперь играет вторую скрипку, хотя в состав Соединённых Штатов на правах «свободно ассоциированного с ними государства», пока ещё, не входит. Всё таки не совсем Пуэрто-Рико. Чуть выше по статусу. И тут можно много чего плохого сказать и об американской бюрократии, и об английской, благо, они этого полностью заслуживают. Но не о том в данном случае речь.

Поскольку это всё-таки Великобритания, с её специфическим отношением к проблемам животных, поднявшаяся после публикации информации об этой истории волна общественного негодования дошла до такого уровня, что британскому министру обороны нужно было или как-то побыстрее способствовать благополучному разрешению скандала, который неожиданно для него принял такие размеры, как принял, или уйти в отставку с напрочь испорченной репутацией. А поскольку он этого явно не хотел, разрешение на организацию чартера для Фартинга и его команды дать пришлось. Так что шансы на спасение у них теперь есть. Хотя если бы британец, бросив всех, улетел, как ему предлагали, они были бы равны нулю.

Ну, тут выводы делать можно какие угодно. Автор этого парня понимает и ему вполне сочувствует. Притом, что логика западных военных, заявивших, что их сначала интересуют люди, причём граждане западных стран, а не афганские сотрудники их миссий, посольств и прочих организаций, которых за 20 лет в Афганистане накопилось великое множество, ему тоже понятна. Так что те, кому идея Экзюпери, насчёт того, что «Мы в ответе за тех, кого приручили», близка, будут сочувствовать Фартингу, его зверям и людям (именно в таком порядке). Те, кто такого рода гуманизмом не проникнут, напротив, будут англичанином возмущаться. Хотя, как автору показывает опыт всей его жизни, этому контингенту вообще-то на всех, кроме самих себя плевать. Моралисты они чисто показные.

Кто-то про это снимет сентиментальный фильм, который будет иметь немалый успех, как и все истории такого рода. Люди любят смотреть, как кто-то наперекор судьбе ломает систему и, рискуя своей жизнью, заставляет её делать что-то хорошее. Кто-то, совершенно справедливо, напомнит о том, какие всё-таки американцы (военные, политики, британцы, западники в целом — нужное подчеркнуть) козлы. Хотя в такой ситуации, как та, в которой они оказались, мало кто выглядел бы лучше. Но не в том тут вопрос, кто прав, кто нет. Каждый пускай решает сам для себя. Что до автора, по нему — это история о человеке, который не просто взвалил на себя какую-то, непонятную многим, миссию, но и с честью её, невзирая ни на что, несёт, рискуя, в прямом смысле слова, собственной головой.

Псих ли он, с точки зрения любого нормального, среднестатистического человека? Ага. Полный. Так и вся история его приюта для бездомных животных об этом говорит. Мужик, который спас на афганском фронте в 2007 году собаку и ради неё и других, таких же, как она, собак и кошек остался жить и работать в такой стране, как Афганистан, спасая всю эту, никому там не нужную живность?! Никаких сомнений. Псих. Но автор ему аплодирует стоя. Как и всем тем, кто выбил из британского министра обороны разрешение на чартер для всей этой компании. Остаётся только надеяться, что и с ними, и со всеми, кто пытается сейчас спастись из брошенного Байденом на произвол судьбы Афганистана, всё будет хорошо, как бы мало шансов на это ни было.

«Делай, что должен, и будь, что будет», — как раз про такие случаи. Они случаются куда чаще, чем хотелось бы, и это всегда поперёк логики, бюрократии — какой угодно, правил, инструкций и вообще всего, чем обычно руководствуются нормальные люди. Вроде ситуации с украинской девочкой, которая в самом начале пандемии коронавируса осталась в китайском Ухане, отказавшись улетать без своего маленького шпица. Ну, там всё в итоге окончилось благополучно, хотя и без обещанной ей Зеленским помощи. Попиарился президент Украины, оценив ситуацию (девочка симпатичная, собачка пушистая, беленькая — как не обещать их спасти — такой PR пропадёт!). А тут ни милой девочки, ни фотогеничной до крайности собачки… Но, повторим, если есть справедливость в этом мире, все герои этой истории уцелеют. Хотя пока надежды на это немного.