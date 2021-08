Как Боуи преодолел свои страхи

В 1972 Дэвид Боуи представил миру свое альтер-эго — Зигги Стардаста, посвятив ему концептуальный альбом «The Rise And Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars». Зигги — андрогинный бисексуальный марсианин. Через свои песни он хочет дать людям надежду и помочь «выжить после конца света». Для самого Боуи Зигги был «щитом», за которым он мог скрыть свои комплексы и страхи, в том числе страх перед сумасшествием, которое он считал семейным наследием: «Вначале у меня просто не хватало смелости петь свои песни на сцене, а больше никто их не пел. … Я решил делать это под маской, так мне вроде не придётся проходить через это унижение — выходить на сцену и быть собой. И я стал одержим этим».

Тур в поддержку альбома больше походил на театральное представление, чем на рок-мероприятие. Боуи задал новый стандарт: эксперименты со светом, костюмы, мейк-ап и хореография стали обязательной частью любого крупного поп— и рок-концерта.