Как Боуи преодолел свои страхи

Давний соратник Дэвида Боуи гитарист Эрл Слик заявил: «Концертов Боуи в этом году не будет». ?Ранее анологичное заявление сделал продюсер последнего альбома Дэвида Боуи Тони Висконти. По его словам, музыкант вообще не собирается больше давать живые концерты. Слухи [Читать...]

Дэвид Боуи примет участие в рекламной кампании модного бренда Louis Vuitton. Боуи уже позировал для серии рекламных фотоснимков в Vogue, а теперь он снимется в немом короткометражном фильме, который покажут 7 ноября. Короткометражку с участием Боуи под названием [Читать...]

Канадский астронавт Крис Хэдфилд заканчивает 5-месячное пребывание на Международной космической станции. В качестве прощания он решил исполнить под гитарный аккомпанемент кавер-версию песни Дэвида Боуи «Space Oddity», находясь в невесомости. Астронавт выложил видеоролик с записью песни в своем Twitter, [Читать...]

Звезда картин «Пятый элемент» и «Темный рыцарь» Гари Олдман снимется в новом видеоклипе Дэвида Боуи на песню «The Next Day», которая станет третьим синглом с альбома. Напомним, что Боуи и Олдман в 1995 году вместе записали кавер-версию песни [Читать...]

Английский певец Дэвид Боуи выступил с опровержением информации о том, что он согласился на использование своих песен в новом мюзикле. В британских СМИ широко было сообщено о делегировании Боуи права на использование его композиций в мюзикле «Герои», повествующем [Читать...]