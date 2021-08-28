{ 28 августа 2021 }

Возвращение Кендрика

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Возвращение Кендрика не вызвало фурор, но стало отправной точкой в глобальном развитии pgLang

То ли лейбл, то ли творческое объединение, оно создавалось с целью не стать очередным брендом, на которое будет нацеплен первый и второй ярлык. Сначала мне казалось, что это просто для красоты заголовка, мол мы «нечто большее». На деле же это действительно что-то по крайней мере комплексное.

pgLang запущен стараниями Кендрика Ламара и Дейва Фри. Последний — менеджер Ламара, режиссер многих клипов на TDE и бывший содиректор лейбла. Здесь у него куда больше влияния, чем на TDE, потому не удивляйтесь, что клипы, короткометражки и другой визуальный продукт станет основной валютой pgLang.

Есть еще версия, что pgLang будет компанией-сервисом. То есть, они будут эпизодически сотрудничать с артистами из других лейблов (это может быть и большой, и малоизвестный артист), курируя продвижение их нового материала, полностью отвечая за визуал, продакшн и другие составляющие. В этом есть смысл, потому что грамотных артистов, понимающих, как делить свою карьеру на эры можно пересчитать по пальцам двух рук.

Rлип «family ties» — самый настоящий шоурил. Наложенные друг на друга окна напоминают каталог на сайте услуг, разнообразие психологически воздействует на желание получить сразу всё — и ты знаешь кому нужно звонить, если хочешь, чтобы твой клип выглядел так же горячо.

Тихое Место


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