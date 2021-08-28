О правильной европейской организации рэкета

Немецкие чиновники предложили «Газпрому» продать «Северный поток — 2» (или долю трубопровода) для того, чтобы обойти ограничения, которые введены в отношении него евробюрократами. Ну, нормальное кино. Сначала на пустом месте создаются трудности, потом для их разрешения предлагается схема, которая теоретически всех должна устроить… Ничего не напоминает, из наших буйных 90-х? Наезд, откат, отжим доли в прибыльном проекте. Что там мы, насчёт Запада, имели в голове, по части торжества тамошних законов? Как слышишь про это от очередного клоуна, из числа отечественных прогрессивных идиотов, так хочется в морду зарядить… И не потому, что «Газпром» сильно жалко — не та контора, которая особо во внешней поддержке нуждается, а просто из общих соображений.

Такую мечту, гады западные, испортили! Про закон и порядок, про справедливость и правила игры, про торжество орднунга и деловой этики… Как с крокодилами в одном вольере жить, мы и без них знаем — сами умеем быть крокодилами. Но хотелось же верить в то, что да, пускай у нас так, как у нас есть, но есть же где-то другой мир, чистый и светлый, где не надо сиюминутно оглядываться через плечо, не ждёт ли какая сволочь момента, чтобы нож в спину воткнуть, не подкрадывается ли серый волк к Красной Шапочке… Оказывается, нету такого мира. Да и кто нам в этом виноват? Мы его сами для себя придумали, сами в него поверили и теперь нам по заслугам со всем этим полный облом и вышел. А нечего было. Осла не для того морковкой манят, чтоб ему хорошо было. Или, чтобы навьючить, или, как в Италии, чтобы на колбасу пустить. Увы.

Ну, а раз уж мы такой коллективный осёл и нам это ясно сказано и показано… Как там было в неприличном старом анекдоте? Про глухонемую девушку из Мексики, которая жестами показывала, что её зовут Кончита? Вариантов развития событий не так уж много. Поскольку трубу вот-вот построят и газ по ней пустят. Цены на него в Европе, со всей её начальства борьбой, против зависимости от России по энергетической части так поднялись… Они же там, в Брюсселе, были против больших долгосрочных контрактов с жёстко фиксированными ценами на газ? Были. А что цены могут не только падать, но и взлетать до небес, политикам, которые эти дурацкие решения принимали, никто не рассказывал? Или они не поверили, как, судя по всему, и произошло? Зря. Хотя теперь — это точно не наш вопрос.

Рыночные законы, законы Евросоюза… Ну, может быть, нас станут заставлять продать трубопровод кому-то из ЕВРОПЕЙСКИХ игроков — совершенно неважно, кому именно. По чистой случайности, связанным с какими-то очень правильными еврочиновниками или политиками, из тех, кто всю эту лабуду годами и организовывал. Рэкет это называется. В чистом виде и в самом исконном значении этого слова. Не исключено, впрочем, что в игру сможет вступить кто-то из крупных российских газовых операторов. Есть же на рынке «НОВАТЭК». Или им станет кто-то из наших нефтяников первой лиги — та же «Роснефть». Это уже будет лучше выглядеть, хотя осадок всё равно останется. Ну и, наконец, газопровод вполне может сколь угодно долго работать и на 50% мощности. Не наша проблема.

Захочет Европа больше газа, попросит. Если для этого ей нужно будет изменить свои законы — пускай она их и меняет. Брюссель же может их, когда хочет, задним числом к нам применять, когда это ему выгодно? Поперёк всех норм, правил игры и договорённостей, но с абсолютно искренним выражением глубоко оскорблённой невинности на коллективном лице европейских чиновников и политиков, когда ему об этом говорят. Ну, так если им это нужно, пускай повернут колёса своей чёртовой евробюрократии в обратную сторону. Со скрипом, медленно, и недовольны будут страшно, но это уже их дело. России точно торопиться некуда. У нас для собственного газа внутренний рынок такой — сколько ни дай, всё съест. В Азии, тем более. Американцы же свой СПГ европейцам обещали? Обещали. Ну, и что мешает его им поставлять? А зима близко…