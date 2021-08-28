Пентагон запретил закупать российские энергоресурсы

Из жизни идиотов. Пентагон запретил закупать для военных баз Соединённых Штатов Америки, расположенных в Европе, российские энергоресурсы. Официальная причина — «исполнение оборонного бюджета на 2022 год». При этом в соответствующем распоряжении заранее указано, что из этого приказа возможны исключения, а, скажем, военные объекты США, расположенные в европейской части Турции, из него вообще исключены, поскольку их велено считать Азией. Ну, в принципе, хоть Антарктидой. Нам-то что с того? Тем более, что всё это до боли напоминает старинный советский анекдот про то, что есть три способа делать любое дело: правильный, неправильный и армейский. А раз уж Соединённые Штаты сегодня — это чистой воды Советский Союз, времён Горбачёва…

Нет, сухой закон они пока не вводят — эту дурь американцы прошли достаточно давно, а с внедрением гендерного и расового разнообразия ушли куда дальше, чем могли придумать члены Политбюро в самом маразменном своём старческом состоянии, но иногда кажется, что во многом наши системы так похожи… Наверное, это свойство сверхдержав. Большие страны, большая бюрократия, сложные отношения между ведомствами… Пока разберёшься, что в основу какого указа легло, какие аргументы и кто именно за или против выдвигал и как та или иная бумага шла по тем или иным коридорам, пока её не утвердили и не довели до сведения исполнителей… Проще принять это, как данность, и не лезть в детали, иначе изо всей этой мешанины живьём не выбраться — мозги выкипят или прокиснут.

Вот и с помянутым указом тот самый случай. Ну, может быть, американское военное командование боится прослушки. Скажем, русский газ, солярка или электричество какими-то, никому пока неведомыми путями, для Путина шпионят. Напрямую, или через Петрова, Боширова и русских хакеров, не скажем, но как-то же эти энергоресурсы должны информацию в Москву передавать? Закупишь для барбекю русского древесного угля или для камина на Рождество берёзовых поленьев из России, и всё. Каждое полено — агент. Не зря их Алексей Толстой сказку про Буратино придумал. Говорящее хулиганское полено с явно подрывными намерениями, плохими отношениями с полицией и местной правящей элитой, в лице досточтимого Карабаса-Барабаса и работника его политического аппарата, Дуремара…

Неясно, правда, как именно следует действовать сотрудникам американского военного ведомства для того, чтобы разделить поступающие на их европейские объекты газ и электричество на российские и нероссийские. Но, может, американцы к этому подойдут так же творчески, как когда-то полковник Литошенко на военной кафедре МИСиС. Помнится, читая курсантам курс по огневой подготовке, на базе Т-55, говаривал Иван Маркович: “30% тока, товарищи курсанты, течёт по этому красному проводу, 70% по этому синему, а тут они встречаются и дальше текут вместе”. Ну, и про «трубу круглого диаметра», что-нибудь. Но он хотя бы на оборонный бюджет не ссылался. В общем: «Для офицеров от майора и выше, живот считать грудью»…