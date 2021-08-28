Реабилитация курбаши Ибрагим-бека и 114 его соратников в Узбекистане, сигнал более, чем тревожный для России. Если теперь басмачи там — национальные герои, чего Москве ждать от узбекского руководства в ближайшем будущем? Впрочем, оно и так это продемонстрировало. Историческое интервью узбекского президента, в котором он отдал должное протурецким джадидам, заклеймил российскую и большевистскую «оккупацию Узбекистана» и восхвалил первый (времён хана Узбека) и второй (времён Тимура) ренессансы в истории этой страны, сообщив о нынешнем — третьем, говорят о многом. Что дальше будет? Рабство в стране восстановит и узаконит её президент? Его же большевики отменили. За данью и рабами в Россию походами ходить начнёт? Почему бы нет…

Ярлыки на княжение нашим начальникам будет Узбекистан раздавать? Их же хан Узбек раздавал — и в Москву, и в Тверь, и много куда ещё. Когда ждать нового стояния на Угре? И чего вообще от нынешнего Ташкента ждать? Там теперь Турция в фаворе. Их новый султан — Эрдоган. Он этого, впрочем, и не скрывает. Турецкие кадры расставляет по постам, начиная с Азербайджана, местные под турецкое доминирование готовит. Пока что, в Узбекистане турки под себя армию не подмяли, но это дело времени. А многие ключевые посты, в том числе в образовании, уже подмяли. Пока мы цифровизацией занимаемся, ковыряемся с ЕГЭ и «Болонскую систему» вводим, они отлично постсоветское пространство окучивают. Красавцы!

Нет, МИД наш на эту тему слова не скажет. Да и никто не скажет. И что говорить? Эту линию наше начальство со времён Ельцина максимально активно раскручивает. Ах, империя! Ах, невинно убиенный (непременно, ритуально — стало быть евреями) император! Ах, трижды проклятые большевики! Ну, да, у нас пока хватает ума не реабилитировать тех отечественных генералов, и царских, и советских, кто за Гитлером пошёл. Было много попыток. Но с власовцами совсем другая тема, начиная с Солженицына. Да и про «победобесие» что, не распинаются день-деньской церковные и общественные деятели? Чего ж нам на узбеков пенять? У каждого свой национализм и свои герои борьбы против русских, советской власти и всего, что ещё вчера было нашей общей родиной. Было. Но уже перестало. И это только начало…

Если что, России будет то же самое, начиная с Татарстана. Да и все прочие национальные регионы поднять против «русских оккупантов» — раз плюнуть. Сможет этому нынешняя наша власть противостоять? Большой вопрос. Нет, она, в лице высшего начальства, в себе и в своих силах уверена. Но что-то подсказывает, что зря. Да и не вечна она, власть эта. А система, целиком и полностью заточенная на первое лицо, ой, как неустойчива. Тем более, что никогда, нигде и ни при каких условиях сильный лидер после себя такого же сильного не оставляет. По нашему «тандему» было видно. Закон исторической преемственности… А придёт час, так и русские регионы поколются, наплевав и на общее славянское происхождение, и, тем более, на православие. Украина с Белоруссией тому пример.