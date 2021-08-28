Приключения Тилля Линдеманна в России

Перед выступлением на «Спасской башне» он нашёл себе халтурку в Твери, где кандидат в Госдуму от «Родины», известный местный пивоваренный бизнесмен Ларин устраивает концерт на заводе.

Ларин утверждает, что власти не хотят этого концерта, поэтому «едросы» запугали группу «Би-2», которая отказалась выступать. Зрителей концерта попросили не приходить в рекламных футболах «МакЛарин», бренда Ларина, которые были обязательным условием пропуска. «К нам на территорию просочились люди в черном под прикрытием полиции. Нашему подрядчику препятствовали в монтаже сцены и еще много разного. Нам удалось услышать разговор правоохранителей. Из него следует, что есть приказ не допустить праздник любыми методами», — пишет бизмеснен и кандидат. Ларин пытался показать, что соблюдает антиковидные меры, разделил площадку на не пересекающиеся сектора, запретил приходить пьяным.

Какая-то история конфликта между местными элитами с использованием силово-санитарного ресурса — обычная ситуация для России в пандемию. В которую втянулся Линдеманн — это повод вступить в «Родину» после выборов, если он хочет пойти по стопам Стивена Сигала.

С точки зрения федеральной повестки выборов стоит обратить внимание на подписание соглашения «За безопасные выборы». Месяц назад «Единая Россия» придумала, как появляться в новостях с антиководным предложением — партии должны подписать с ЕР соглашение о ненарушении санитарных норм. Кто не подписал — те плохие партии. «Родина» подписала, но сейчас её кандидата обвиняют в нарушении норм. ЕР как-то отреагирует на это, или она сама уже забыла о своём соглашении?