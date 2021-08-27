К вопросу о показе Паралимпиады, которую якобы должны были транслировать ВГТРК и Первый канал. Ситуация в ведущих западных странах такая же как в России — трансляции идут на одном-двух телеканалах, тоже обычно государственных:

США — на спортивном и олимпийском частных каналах NBC. Великобритания — один общественный канал. Китай — один канал гостелевидения. Германия — один общественный канал не каждый день. Франция — два общественных канала и один бесплатный частный. Италия — общественный и общественный спортивный каналы. Испания — один общественный спортивный канал. Нидерланды — один общественный канал. Канада — один общественный телеканал и некоммерческий канал для слабослышащих. Австралия — два бесплатных канала частной компании. Казахстан — один общественный спортивный канал. Белоруссия — нет. Украина — один общественный канал.

Из этого списка выбивается только Франция, где Паралимпиаду непараллельно показывают на двух общественных каналах France и на частном спортивном L’Équipe. Практики показа на нескольких ведущих телеканалах разной принадлежности нет.