Если в первом акте на стене висит ружье, в третьем оно обязательно выстрелит. Теракты в аэропорту Кабула были не то что «немного предсказуемы» — массового убийства мировые СМИ ждали так, как жители провинциальных городов не ждут выступление Элджея или Дани Милохина.

Резню ждали — резня случилась. Но гибель 12 военнослужащих Корпуса Морской Пехоты (КМП) США в планы Вашингтона не входила. А теперь приходится как-то реагировать.

Не реагировать нельзя — тот же Израиль уже давно бы всё сжёг и воспоминаний бы не осталось. Отсутствие заметной реакции истолкуют как слабость не только в мире, но, что гораздо хуже, в собственном Парламенте. Демократы и без этого подрастеряли своë эфемерное преимущество, а тут выяснится, что президент не только склеротик, но ещë и трус.

Была еще опция не то что бы не заметить, а сделать вид, что так и было задумано. Мол, в аэропорту имени Карзая произошли «контролируемые хлопки». Но текущим результатом подобного игнорирования реальности знаком почти что каждый россиянин, так что пришлось Байдену рассказать всë как есть.

Президент США начал с того, что «день тяжелый» и «свою фундаментальную ответственность за все, что случилось в Афганистане» он с себя не снимает». Далее был активирован режим «авторитетной сверхдержавы», с положенными по такому поводу фразами:

«Мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить». Конечно же, пообщали точечные удары и ковровые бомбардировки.

В сухом остатке очень странная ситуация — Белый дом очевидно договорился с талибами о бескровной передаче власти. Но теракт ИГИЛ во всей красе показывает, что пресловутый терроризм не побежден, что Кабул-2021 — это Грозный 1996. И если Байден будет продолжать вести себя так, словно бы ничего не случилось, главный американский кошмар о терактах на территории США может стать реальностью. Ни визы, ни министерство внутренней безопасности, ни всë разведсообщество не защитят от слабости высшей власти.