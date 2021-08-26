Цифровой опричник

Сергей Новиков, хорошо известный не только в политических, но и в культурных кругах, может войти в советы директоров Rambler и Okko. Начальник управления по общественным проектам АП, бывший соратник Сергея Кириенко, человек, равно знакомый с «Росатомом» и европейской оперой, будет, судя по всему, курировать подозрительно активизировавшихся IT-гигантов.

Отличный ответ на инициативу NASDAQ. Пока американские биржи требуют вводить в советы директоров активистов ЛГБТ — Россия вводит туда людей совершенно иного толка. Цифровизация — один из главных игровых столов будущего; отдав ее на откуп коллективному Грефу — страна станет оцифрованной, но не факт, что останется страной.

Вот и здорово, что наши IT-гиганты будут под присмотром государственников. Пока есть шанс обойтись без опричнины — нужно им пользоваться и радоваться, что присматривать будет не опричник, а всего лишь автор одноименной оперы: человек, который не даст забыть о творчестве и душе в уготованных миру приступах IT-эйфории. Пока так. А дальше — видимо, по либретто.