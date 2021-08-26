Новый девайс от Канье не перевернет игру, но станет приятным подарком для музыкальных гиков, будущих диджеев и коллекционеров

Компактный STEM-плеер разработан при сотрудничестве Yeezy Tech x Kano. Последние — британская компания, создавшая специальный компьютер и софт для детей, с помощью которого даже 6-летние могут обучиться программированию. Их продукцию рекомендовал Марк Цукерберг, ну а Канье, вероятно, выбрал их для того, чтобы STEM-плеер получился максимально доступным устройством без излишеств в дизайне.

На вид это небольшая шайба в духе портативных CD-плееров, которая легко умещается в руке. С её помощью можно воспроизводить и реверсировать любые треки, ускорять и замедлять их, на ходу создавать из них луп и накладывать простенькие эффекты (аналог Grossbeat). Самая прикольная фишка спрятана в названии девайса. STEM — уникальный формат аудиозаписей, который раскладывает треки на четыре ключевые дорожки (бас, ударные, вокал, остальное). Не знаю как это будет устроено, но владельцы плеера смогут через сайт загрузить на своё устройство любые записи, а они автоматически разделятся на те самые дорожки. В видео-туториале такую процедуру провели на примере песни, загруженной на YouTube: сервис автоматически загружает музыку оттуда в память плеера и разделяет её на «стэмы» (пока пример только один, потому я не знаю, насколько хорошо он будет справляться с другим материалом).

Плеер будет поставляться с альбомом «Donda» на борту, чтобы без лишних телодвижений можно было бы экспериментировать с музыкой — но это пустяк. Вот если эта вещь действительно сможет без особых артефактов разделять на «стэмы» хотя бы 80% загружаемых треков, то это будет бомба.

Устройство оснащено bluetooth, 3.5мм входом, динамиками, 8 гигибайтами памяти, поддерживает большинство аудиоформатов (в т. ч. и flac), а если вам удастся создать прикольный ремикс с его помощью, то результат можно сохранить, а потом с кем-то поделиться. Ближайшая альтернатива, с помощью которой можно делать тоже самое займет примерно половину вашего стола и будет весить в десять раз тяжелее.

Стоит 200 долларов. А купить можно только в США или Великобритании.