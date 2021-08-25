Немного о «Дожде»

Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко. ФСБ поймала несколько десятков исламистов, обезвредив целую организацию. Страны Средней Азии стоят на ушах в преддверии коллапса Афганистана. Американцы и европейцы бросили на произвол судьбы десятки тысяч афганцев, которые им верили и на них работали, и теперь этим людям и членам их семей грозит смерть. Со времён эвакуаций американцев из Камбоджи и Вьетнама не было такого позора и таких человеческих трагедий у тех, кто всерьёз поверил в западные ценности, свободы и права человека, и всю ту лапшу, которую вешают по этой части на уши всем, желающим слушать, западные дипломаты, политики и журналисты. А у нас «Дождь» признан иностранным агентом.

В американском руководстве дикий бардак и вопиющая некомпетентность, все всех обвиняют в провале в Афганистане, притом, что впереди ещё завершение вывода американских войск из Ирака. И что в этой стране после будет, с учётом всего того, что там в последние 18 лет происходило, не может предсказать никто. Трамп и республиканцы атакуют Байдена и демократов по всем направлениям, предсказывая скорую отставку ни на что не способного и тяжело больного действующего президента США. Вопрос только в том, заменит ли его человек Обамы или Клинтонов. В ЮАР волнения с человеческими жертвами из-за решения о заключении под стражу экс-президента Зумы за коррупцию. Эта страна на грани развала. А у нас зато теперь у «Дождя» могут начаться проблемы.

В Израиле паралич политической системы: экс-премьер блокирует действующему все его законодательные инициативы, пытаясь вернуться к власти. В Сирии продолжается гражданская война, целые провинции заняты террористами и иностранными войсками. Мигранты продолжают атаковать границы Европы, которая не знает, что с ними делать. Благо, они туда уже не только через Средиземное море плывут и из Турции рвутся, но и через Белоруссию просачиваются. И это даже не страшный сон, а просто Апокалипсис, особенно в преддверии миллионов афганцев, которых европейцы принимать уже просто не хотят и не могут. Им с Украиной, её войной на Донбассе и дурацкой «Крымской платформой» забот хватает. А наш интернет полон рыданий и страданий, насчёт свободы прессы и судьбы «Дождя».

Турция формирует под себя новую Оттоманскую Порту, в основном за счёт России, выжигая и вытесняя на постсоветском пространстве всё русское, включая язык, само русскоязычное население и историю этого региона за последние несколько веков. И если так дело и дальше пойдёт, возьмётся за Россию, добрая половина которой — тюркские регионы. Наше же начальство ей только пеняет, более или менее благостно, и продолжает укреплять за счёт собственной страны и её бюджета. И уже как-то не верится, что это мудрая и хитрая игра, рассчитанная на невесть какую перспективу — особенно после Шушинского соглашения между Баку и Анкарой. А во что верится, даже и говорить неловко. Но для массы народу в интернет-пространстве главное — «Дождь».

В ООН продолжаются ритуальные пляски с камланием насчёт палестино-израильского урегулирования, под создание палестинского государства, идея которое давным-давно себя изжила. Кипр явно останется расколотым на веки вечные. Ливан вот-вот может перестать существовать как государство даже формально. В Иране новый президент закручивает гайки. В Северной Корее они закрученными так и остались. Ядерное нераспространение дышит на ладан и его уже не спасти. Насчёт коронавируса ничего никому неясно, кроме того, что Китай с ним точно справится, а у всех остальных, с учётом новых штаммов, забот полон рот и выше крыши. В Москве идёт вакцинация и кладут очередные слои плитки поверх асфальта и асфальт поверх плитки. Но «Дождь» — иноагент.

Сели, потопы, ливни с непредсказуемыми последствиями, лесные пожары и извержения вулканов по всему миру — мелочь. Авиакатастрофы, техногенные катастрофы, автокатастрофы и всё прочее, по этой части, тоже. Как и напряжённая международная обстановка, которая не сегодня-завтра к войне приведёт, и не одной. Разве что, никак сентябрьские выборы в Думу не проигнорируешь — партийные призывы и лозунги слышатся из каждого утюга, одни громче других. Ну и, понятно, про «Дождь» информация потоком идёт. Хотя, вроде бы, и так понятно. Власть не готова невесть кому страну сдавать и тихо, без особой помпы, в преддверии анонсированного ей сто раз свержения, превентивно подчищает информационное пространство.

«Дождь» против неё? Против. Какие вопросы? Идёшь в бой с открытым забралом, будь готов огрести. Как большевики за власть боролись, пока её не утвердили? Мао? Фидель? Ататюрк? Ну, как-то так. А если, как последний Романов, Керенский или Горбачёв хотеть — и рыбку съесть, и на машине прокатиться, так не бывает. Нигде и никогда. Привет, медвед. Как там у «Ивасей» было, насчёт того, что: «Дождь над Иссык-Кулем сплошной пеленой»? Вот, и тут то же самое. Так что как-то придётся нашему «Дождю» жить со статусом иностранного агента. Что по-американски устроено на все 100%. Кто говорил, что будет легко прогрессивным и либеральным СМИ и их журналистам? Борьба за власть в политике, такая забавная штука… То ты. То тебя. Там ещё «Эхо Москвы» такой же статус не получило? Зря. Хотя как получит, столько крику будет…