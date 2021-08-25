Деньги в России принадлежат мужчинам

Так повелось исторически, просто смиритесь, девочки. Не случайно любимый светскими хроникëрами термин «форбс» имеет устойчивую мужскую коннотацию — и в страшном сне русский язык не пустит в себя «форбсицу», «форбсиху» или «форбску».

Вот и журнал Forbes Russia, верный традициям сексизма менсплейнинга и гендерного превосходства, опубликовал очередной рейтинг 25 самых богатых женщин России. А то ж ведь никто и не узнает.

Но рейтинг из формального вышел почти что скандальным. Во всяком случае, уже сейчас в топе можно найти пару позиций с претензиями на опровержение. И главная среди них — нынешний лидер рейтинга, генеральный директор, владелец и основатель Wildberries Татьяна Бакальчук.

Стоит отметить, что за год российские женщины «подорожали» с 10 до почти 25 млрд. долларов. И основной прирост пришëлся как раз на госпожу Бакальчук — оценка еë активов увеличилась на 1200%. Теперь, с совокупным состоянием в $13 млрд. глава Wildberries почти в 10 раз обгоняет многолетнюю лидерку рейтинга Елену Батурину.

Но напрашивается естественный вопрос — откуда «бабки»? Wildberries — частная компания, акции компании не торгуются на бирже, да и про раунды финансирования тоже ничего не было слышно. Редакция Forbes что-то мямлит про «методику подсчëта по аналогии», но что это такая за методика, если состояние владельца компании почти в три раза больше еë (компании) годового оборота и почти в 600 раз выше чистой прибыли.

Исходя из всего вышеперечисленного наиболее очевидным видится желание составителей рейтинга слепить сенсацию с помощью условного мультипликатора #типаБезос. Но Татьяна Бакальчук, при всëм уважение, далеко не Безос (и это, скорее, комплимент), а Wildberries — не Amazon. Мотив ясен, но попытка не засчитана. Пересчитывайте.