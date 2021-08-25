Год «Оскара» — «Американец в Париже» (1952)

Ветеран Второй мировой Джерри Маллиган после окончания войны остается в Париже. Он влюблен в живопись и мечтает стать художником в «самом вдохновляющем» городе на Земле. Он делит мансарду с неудачливым пианистом Адамом, но однажды на улице встречает одинокую и богатую светскую львицу Мило. Та влюбляется в его картины и мечтает помочь голодному художнику — сначала она покупает парочку его работ, затем снимает Джерри просторную студию в центре города, а через три месяца планирует устроить личную выставку начинающего художника. Все бы ничего, но Джерри буквально в первый вечер знакомства с Мило в баре влюбляется в продавщицу из парфюмерного магазина Лизу. И теперь он оказывается между двух огней, и должен выбрать, что ему важнее — карьера или любовь.

«Американец в Париже» — первая оскаровская удача Винсента Миннелли, мэтра классического голливудского мюзикла, который в 1950-е будет одним из главных режиссеров американского кино. Почти все его музыкальные фильмы сделаны по общим лекалам: сюжет про разделенную, социальными противоречиями или жизненными обстоятельствами, любовь, полноцветный «Техниколор», от красок которого могут заболеть глаза, музыкальные номера, органично вплетенные в происходящее, и избыточная сентиментальность, настолько избыточная, что аж ложка стоит.

Конечно, сегодня классические мюзиклы с танцами, разноцветными и предельно неестественными декорациями, схематичным сюжетом и артистами, которые в танце и песнях смотрятся органичнее, чем вне их, выглядят устаревшим, даже несколько лубочным витринным киноискусством. В истории американского кино, как и многие жанры, музыкальные фильмы появились не случайно и были отражением настроения целой эпохи. США, уставшие от кризисов и войн 1930-40-х, хотели получить от кинематографа максимально эскапистский опыт. Поэтому почти все 1950-е именно мюзиклы — легкомысленные фильмы с песнями и танцами, пользовались в Голливуде огромным успехом. Люди устали от нуара, триллеров и беспросветных драм — им на большом экране нужны были новые песни о главном.

И в эту канву «Американец в Париже» прекрасно вписывается. Построенный в павильона MGM и раскрашенный «Техниколором» Париж, вечно подвижный хамоватый Джин Келли в кадре (он уже звезда, но «Поющие под дождем» случатся только через год), музыка Гершвина, сантименты Миннелли, декорации великого Седрика Гиббонса и так далее — продолжать перечислять винтики успеха фильма можно бесконечно. Фильм Миннелли — это блеск и нищета классического Голливуда, как он есть. Предельно банальная, картонная музыкальная картина, которая как раз очаровывает своей инфантильностью, пышностью и визуальной карамельной красотой.

И вот тут уже сами должны для себя решить — любите вы мюзиклы или нет. Если музыкальное кино для вас пустой звук, то фильмы Миннелли не то, что изменять вашу точку зрения, а наоборот только утвердят. Ведь это — классика мюзикла, самая махровая и хрестоматийная.

Если же вы любите мюзиклы, то я почти уверен, что вы уже смотрели «Американца в Париже». Влюбились-таки в этого противного хамоватого Джина Келли, в потрясающие музыкальные номера (самый крутой — музыкальный дуэт героев, влюбленных в одну девушку), в картонный Париж, а особенно — в пышный финал, где нет слов, но есть много музыки и хореографии. Но я признаюсь, что мюзиклы — не мой любимый жанр. Но, возможно, 1950-е это исправят, ведь среди оскаровских победителей еще будут музыкальные фильмы.