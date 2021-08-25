Болливуд по-Питерски

Мы много пишем о рибейтах, но ведь и правда интересно, куда движется эта инициатива и способна ли она открыть красоту России широкому экрану. Пока отечественные студии потихоньку учатся переносить события в регионы (для чего неплохо бы и сценаристам вспомнить отличия провинции от Москвы), иностранным за радость и наши столицы — в мировом кино до сих пор уж никак не успевшие примелькаться.

Индийская студия Yash Raj Films ведет съемки в Санкт-Петербурге, работая над международным шпионским фильмом, действие которого идет в том числе в нашей северной столице. Проект очень серьезный, в Питере задействуют десятки каскадеров для трюковых съемок. Главные роли в картине сыграют сам Салман Хан и Катрина Каиф, а вот съемочная группа более чем на 80% состоит из российских специалистов, и это важнейший нюанс, который стоит того, что продюсерам будет возмещено около 40% от всех затрат на съемки в России. По признаниям индийской стороны, услуги их земляков обошлись бы дешевле, и именно рибейт стал причиной, по которой в проект взяли российских специалистов.

Появление нашей страны на мировых экранах — это долгосрочная и важная, но все-таки лирика. А вот вовлечение отечественных специалистов в высокобюджетные международные проекты — конкретная прикладная польза, которая окупится уже в ближайшие годы.