Русский рэпер Hugo Loud

Лейбл Young Turks, издающий SBTRKT и The xx обвинил Hugo Boss в плагиате. По мнению представителей лейбла, в новой рекламе бренда использована «плохо замаскированная версия» песни The xx «Intro». Лейбл весьма недоволен сложившейся ситуацией, в его твиттере появилось [Читать...]

Тео Джеймс («Дивергент», «Аббатство Даунтон») стал лицом новой рекламной кампании мужского парфюма Hugo Boss. – Для меня большая честь представлять Hugo Boss в качестве посла их новой парфюмерной кампании, – говорится в официальном заявлении актера. – Я долгое [Читать...]

Канадские инди-группы Fucked Up, Tegan and Sara, Metz, Austra, Metric и многие другие напишут музыку и «снимутся» в видеоигре «LOUD on Planet X», которая должна выйти осенью 2015 года. Все артисты, представляющие музыкальную сцену Торонто, станут персонажами аркадной игры, сообщает NME со [Читать...]