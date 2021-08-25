{ 25 августа 2021 }

Русский рэпер Hugo Loud

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Hugo Loud

Хаски писал, что русские сегодня активно повторяют за «угольками». Я критиковал Lovv66 за неаккуратную кальку Playboi Carti. OG Buda выпустил одновременно два альбома, вытащив звук из чужой культуры. Тимати навсегда слился с тенью Канье.

Я не знаю какой образ жизни у Hugo Loud. Я не знаю какие у него увлечения. Я не знаю какая у него криминальная история. Но мне безумно нравится его стиль. Его чужой стиль.

В 2019 Hugo Loud выпускал прикольный фонк (еще до того, как жанр начал цвести в местных чартах), в 2020 у него вышел дебютный альбом «Sailormoon» — и тут история становится интереснее. Здесь флоу музыканта сливается в единое целое с битами, но про технику говорить не хочется. Он просто звучит как этого требуют сами биты, приплывшие к нам из-за океана. Чем-то напоминает Смоки Мо, возможно есть что-то общее с Трувером, чаще всего на устах крутится имя ScHoolboy Q. Я не хочу называть это техничным флоу, потому что более релевантен пример искусства озвучки, когда у человека либо поставлен голос, либо голос — подарок от Бога.

Сегодня Hugo Loud активно выпускает псевдоуличный материал, читает про чуждые для нас лоурайдеры (уверен, что большинство наших подписчиков видели максимум какой-то задрипанный таз или более аккуратную стенс-иномарку) и бэндо, а на инструменталах происходит настоящая калифорнийская магия, под которую и спеть не стыдно. Он и поет, и читает, и растягивает звуки где это нужно — я верю в такое музло.

Это стильно. Это звучит. Это чужое, но сделано для нас.

Тихое Место


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