Игра престолов. Новый сезон

И был день, и была ночь, и зима была близко, и менялись правители в странах за Узким Морем (по нашему — в Запроливье), и варвары с чадами и домочадцами, без малейшего понятия о правилах поведения в цивилизованном мире и толерантности, но твёрдо зная, где у глупых белых людей пособия больше, и про права человека, имея в виду себя самих, и какие у правозащитных организаций номера телефонов, шли и шли волна за волной из далёких, мало кому известных земель Юга и Востока, на богатый и беспомощный Север. А королева всё сидела на железном троне в столице бывшей империи, и из юной девушки с железным характером стала замужней дамой, а потом и бабушкой. Её сын-наследник состарился, а внуки выросли, женились и сами стали отцами.

Хорошо? Ну, вроде бы так. И хотя имерия распалась, но страна уцелела и уцелела монархия, а что ещё надо короне для того, чтобы продолжать многовековую традицию? Так что, правила королева и правила, пока сменялись поколения, и уже и мужа своего состарившегося потеряла (а, надо сказать, она его любила по-настоящему, как бывает даже у королев), и стала уже не просто бабушкой и прабабушкой, а символом страны. Так что вся эта страна обсуждала её весёлых собачек, и её шляпки, и её семью, которая, надо сказать, давала немало поводов для обсуждения. Поскольку поженились внуки королевы сильно по-разному. Так что, в итоге у одного семья в придворную жизнь вписалась, как нельзя лучше, а вот со вторым не заладилось. И сильно.

Точнее, не заладилось с его женой. Причём сразу у всех в семье, что навевало некоторые мысли, насчёт того, что бывает, когда принц женится не просто на Золушке из-за океана, а на Золушке болтливой, алчной и с характером базарной хабалки, плюс куча комплексов, в том числе на расовой почве, и абсолютным нежеланием играть по принятым в семье, куда она попала, правилам. Зато умеющей и свою карьеру на скандалах и рассказах всему свету о сугубо внутренней кухне королевской семьи построить, и денег на этом срубить, и мужа своего к этому делу пристроить. Такое в разных семьях бывает, не обязательно с принцами с островов. Называется: «поймала мужика за х-й». В итоге чего принц с женой и детьми из своей страны уехали, и тут-то самое весёлое и началось.

Нет, никаких драконов, Белых Ходоков, орд одичалых, мамонтов и великанов в этой истории не возникло. И человеческих жертв никто никому не приносил. Да и покойники, как в бессмертной «Игре престолов», у Джорджа Мартина, штабелями на плахах и в битвах головы не складывали. Никто никого не сжигал заживо, в капусту не рубил и в прочих зверствах замечен не был. Что до фамильных королевских собак, то корги, конечно, зверюшки серьёзные и шустрые, несмотря на фирменную улыбку на мордочках и короткие лапки, но совсем не лютоволки. Однако, так достал королеву беглый внук со своей любимой никейвой (слово идишское — любознательный читатель легко найдёт, что оно значит), что знающие люди заговорили о том, что грядёт иск в суд. И вот это, пожалуй, будет впервые в истории.

Королевы и члены их семьи, как правило, не судятся, в том числе между собой. По крайней мере, в исторических анналах такая традиция не отмечена. Ни у Габсбургов её не было. Ни у Гогенцоллернов. Ни у Валуа и Бурбонов. Ни у Романовых. Ни у японских микадо или алауитских, ибадитских или турецких султанов. Ни у омейядских и аббасидских халифов, персидских шахов или чингисидов. И в Англии, о которой, как, наверное, читатель уже догадался, идёт речь, тоже не было. Ни во времена Плантагенетов, ни при Стюартах, ни при Виндзорах. «О, времена, о, нравы», — мог бы сказать по этому поводу классик, да повезло ему — помер задолго до нашей сутяжной, медийной эпохи. И тут кто за кого, но симпатии автора точно на стороне 95-летней королевы, а не жены её внука. Очень уж скандальная и вредная ему попалась баба. До неприличия…