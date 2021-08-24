Понемногу проясняется картина с внезапным приступом щедрости в отношении российских пенсионеров (российских военных постоянно балуют, им жаловаться не на что). Понятно, что выборы, понятно, что надо «косточку бросить, но не 500 МИЛЛИАРДОВ — всему же есть предел, это почти 3 атомные подводные лодки (или же целая эскадра эсминцев и корветов).

Вспомогание бюджету подоспело с неожиданной стороны — из Международного Валютного Фонда. В сознании переживших 90-е россиян прочно засело ощущение, что МВФ — это то место, где мы вечно должны или же снова просим кредиты. Но благодаря «жирным (углеводородным) нулевым» Россия из хронического должника сама превратилась в кредитора (не говоря о том, что по суммам списания мы впереди планеты (почти) всей).

Правда, деньги Россия получит не за красивые глаза или проявленную щедрость, а в порядке, скажем так, «общей халявы» — МВФ решил слегка поиграть в ФРС США и разбросать среди стран-участниц $650 млрд вертолëтных денег из воздуха (SDR существует только в виде сумм на счетах, бумажной эмиссии не было). Тем не менее отметим, что из $25 млрд, выделенных на страны бывшего СССР, Россия получит 17,5 (размер помощи пропорционален доле страны в резервах МВФ).

Эксперты считают, что перед Россией, как перед былинным богатырëм, три пути. Первый — положить на счëт, увеличив ЗВР. Второй — вообразить из себя щедрого дядюшку и поделиться своими SDR «в пользу нуждающихся». И третий — спустить потратить или отдать все деньги Белоруссии. Но это реально бред какой-то, не надо так.

Тем более, когда в России в один день закладывают 6 кораблей и объявляют выплаты для 45 млн. человек, такими деньжищами грех разбрасываться на Лукашенко.