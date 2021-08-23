Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вновь станут родителями

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт во второй раз станут родителями. У пары уже есть трехлетняя дочь Сторми, и Кайли неоднократно заявляла, что не хочет, чтобы девочка стала единственным ребенком в семье.

— Все мои друзья очень любят Сторми, они постоянно намекают, что ей не помешает брат или сестра, но пока у меня нет никаких планов. Но я хочу, чтобы в будущем у меня было семеро детей, — говорила Кайли год назад.

Как пишут таблоиды, информация о беременности Дженнер появилась после того, как в СМИ просочились слухи о том, что у Кейтлин Дженнер скоро появится еще один внук. Однако речь шла о ее сыне Берте Дженнер, который в третий раз станет отцом.

По словам источников, Кайли находится на раннем сроке беременности и пока не знает пол будущего ребенка.