{ 23 августа 2021 }

Slipknot начнут свой европейский тур с концерта в Москве

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  

Slipknot

Группа Slipknot анонсировала даты своего европейского тура, который запланирован на лето 2022 года. Турне начнется 15 июля с концерта в Москве, где коллектив станет хэдлайнером фестиваля Park Live.

Далее группа отправится на фестиваль Upark в Киев, затем последуют концерты в Румынии, Болгарии, Греции, Австрии, Чехии, Швейцарии, Словакии, Германии, Польше, Эстонии и Швеции. Напомним, что эти концерты были запланированы еще на 2020 год, но были отложены из-за пандемии коронавируса.

Осенью 2021 года группа должна отправится в тур по Северной Америке. Кроме того, она должна была стать одним из хэдлайнеров фестиваля Astronomicon, однако отменила участие, когда у Кори Тейлора был обнаружен COVID-19. Музыкант объявил, что сдал два теста и оба были положительными, хотя он вакцинировался. Свое самочувствие Тейлор охарактеризовал как «паршивое» и извинился перед фанатами за отмену шоу.

.


Похожие посты:


  1. У вокалиста Slipknot похитили музыкальные инструменты

    2. У вокалиста Slipknot похитили музыкальные инструменты

    Вокалист американской хэви-метал-группы Slipknot Кори Тейлор сообщил в полицию о краже из его дома музыкального оборудования на сумму $36.600. Тейлор подозревает в краже одного из своих друзей. По его мнению, тот украл музыкальное оборудование, когда музыкант находился в [Читать...]


  2. Slipknot снимут маски в документальной картине BBC

    3. Slipknot снимут маски в документальной картине BBC

    Участники ню-метал-группы Slipknot собираются открыть лица в новой документальной ленте телеканала BBC Two. Группа примет участие в эпизоде «Artsnight», посвященному вопросу о том, почему некоторые артисты предпочитают скрывать свои лица под масками. Авторы фильма встретились с музыкантами в [Читать...]


  3. Брюно Пельтье даст два концерта в Москве

    4. Брюно Пельтье даст два концерта в Москве

    Канадский певец Брюно Пельтье выступит в Москве 8 и 10 декабря 2015 года. Как сообщили организаторы визита звезды мюзикла «Notre Dame de Paris», певец привозит свой новый альбом «Музыка и кино», в который вошли популярные мелодии из мюзиклов [Читать...]


  4. Группа «Би-2» отменила два концерта на Украине

    5. Группа «Би-2» отменила два концерта на Украине

    Группа «Би-2» отменила концерты, запланированных в рамках украинского тура группы. Первое из отмененных выступлений должно было пройти 22 октября 2013 года в Харькове, а второе – 24 октября в Донецке. В сообщении музыкантов на официальном сайте «Би-2» сказано, [Читать...]


  5. Как The Weeknd придумал свой псевдоним

    6. Как The Weeknd придумал свой псевдоним

    В одном из интервью певец The Weeknd рассказал, что в подростковом возрасте «ненавидел» свое имя (Эйбел Макконен Тесфайе) и решил использовать прозвище «Выходные», потому что это «звучало круто». Однако была одна проблема: с таким названием уже существовала рок-группа. [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»