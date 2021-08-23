Slipknot начнут свой европейский тур с концерта в Москве

Группа Slipknot анонсировала даты своего европейского тура, который запланирован на лето 2022 года. Турне начнется 15 июля с концерта в Москве, где коллектив станет хэдлайнером фестиваля Park Live.

Далее группа отправится на фестиваль Upark в Киев, затем последуют концерты в Румынии, Болгарии, Греции, Австрии, Чехии, Швейцарии, Словакии, Германии, Польше, Эстонии и Швеции. Напомним, что эти концерты были запланированы еще на 2020 год, но были отложены из-за пандемии коронавируса.

Осенью 2021 года группа должна отправится в тур по Северной Америке. Кроме того, она должна была стать одним из хэдлайнеров фестиваля Astronomicon, однако отменила участие, когда у Кори Тейлора был обнаружен COVID-19. Музыкант объявил, что сдал два теста и оба были положительными, хотя он вакцинировался. Свое самочувствие Тейлор охарактеризовал как «паршивое» и извинился перед фанатами за отмену шоу.