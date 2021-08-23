Шведский инди-фолк музыкант Хосе Гонзалес представил видео на новый трек, записанный в партнерстве с Jim Beam Welcome Sessions
В рамках проекта Welcome Sessions музыканты возвращаются на важные для их карьеры места — туда, где прошли самые знаковые выступления. Fontaines D.C вернулись в лондонский бар The Lexington, а Джек Гарратт отправился в пространство Village Underground.
Гонзалес решил выбрать отель The Michelberger, считающийся очень важной точкой берлинской независимой музыки. Артист использует все возможное пространство, включая лифт, бар и внутренний двор для премьеры трека из его нового альбома «Local Valley», запланированного на сентябрь.