Хосе Гонзалес представил видео на новый трек

“Держи меня за руку” – так называется новая работа Джигана, которую он представил вчера в ТРК “Атриум”. Модный звук, слегка похожий на американский танцевальный хип-хоп образца Kid Cudi или B.o.B., и узнаваемый припев вполне могут позволить говорить о [Читать...]

Британский музыкант Деймон Албарн представил слушателям ранее неопубликованную песню своего проекта Gorillaz, сообщает Consequence of the Sound. Лидер группы обнародовал трек под названием «Whirlwind» в эфире шоу Дермота О’Лири на BBC Radio 2, где выступал в качестве приглашенного [Читать...]

Джастин Тимберлейк, недавно заявивший о своем возвращении в музыку, представил трек-лист своего нового альбома «The 20/20 Experience», сообщает NME. Трек-лист состоит из десяти песен: 1. Pusher Love Girl.?2. Suit & Tie (feat. Jay-Z) 3. Don’t Hold the Wall.?4. [Читать...]

Александр Панайотов выпустил в свет новый клип на песню «Где ты?» со своего готовящегося альбома «Альфа и Омега». Автором музыки и слов, как и режиссером клипа, стал сам исполнитель. Причем, это уже не первая режиссерская работа Александра Панайотова [Читать...]

В Лос-Анджелесе выпущен первый за сорок лет трек легендарной рок-группы Doors, сообщает NME. В минувшем году одному из «охотников за ранними записями знаменитостей» удалось обнаружить никогда ранее не выпускавшуюся и не звучавшую публично песню под названием «She Smells [Читать...]