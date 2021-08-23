Путин своё предупреждение произнёс

Российский президент в свойственной ему яркой афористичной манере высказался, насчёт потенциальных угроз, которые несут для России неконтролируемые потоки беженцев из Афганистана, с учётом того, что в их рядах могут оказаться террористы в достаточном количестве, чтобы в нашу страну вернулся кошмар 90-х — начала 2000-х годов. Ну, кому об этом знать, как не ему… Тем более, что ситуация в Афганистане куда более опасная, чем была в Чечне, опыта и сил у террористических исламистских организаций теперь на порядок больше, а все те, кто так или иначе разрешил ситуацию с исламским эмиратом в Ичкерии, в итоге превратив его в часть России (со своей спецификой, но именно России), за прошедшие два десятка лет не стали моложе.

В Сирии российскими войсками, помимо всего прочего, что принесли последние шесть лет действий там ВКС РФ, был получен опыт войны с исламистскими группировками, создавшими куда более мощное территориальное образование, чем когда-то в Чечне — «Исламское государство», которое пользовалость внешней поддержкой со стороны целого ряда стран региона, притом, что Запад там явно запутался в своих собственных хитро придуманных, но крайне неудачно выстроенных геополитических комбинациях. По операциям вокруг взятия Ракки и Мосула было видно. Спасибо ещё, что во главе США какое-то время стоял Трамп, который хоть как-то сдвинул неповоротливую американо-НАТОвскую военную машину.

Ну, Трампа там больше нет, а Байден показал, чего он стоит, как президент и чего стоит Америка, которой он и его люди управляют так ярко… Не случайно все, кто только мог, и в регионе, и за его пределами, начали на границах стены строить. И Греция, и Турция, и Иран… Что-то никто не собирается следовать примеру уходящей в политическое небытие Меркель и афганских беженцев к себе звать, как она звала сирийских. Наелись с мигрантами проблем. У нас их практически не было: в России не платят пособий за то, что люди попали в пределы её границ. У Турции с её амбициями — выше крыши. Заметно по всему, что на её территории происходит с арабами и курдами. А если ещё и афганцы в большом числе туда прорвутся… И, кстати, никто ещё выходцев с Балкан, из Средней Азии и Закавказья у турок не считал, а их там тоже выше крыши.

В общем, Путин своё предупреждение произнёс? Произнёс. Будут к нему наши южные соседи прислушиваться, не будут… Для них угроза на два порядка выше, чем для России. В каждой постсоветской республике такие мины заложены — на своей собственной территории, на базе собственного населения… Благо, Турция там воду мутит непрерывно, нагнетая антироссийские настроения за счёт поддержки местных исламистов и тюркских националистов, а тем все их правители давно поперёк горла. Да и новое поколение подготовленных при Эрдогане для стран постсоветского пространства протурецких «эффективных менеджеров» хочет власти и передела активов в свою пользу. А они там в каждой стране присутствуют в очень и очень немалом количестве.

Что до того, пойдут афганские беженцы через российскую границу с тем же Казахстаном на машинах и ослах или найдут другие пути проникновения на нашу территорию… Насчёт машин — понятно. На самом деле, границы, как таковой, у нас нет с советских времён, да и виз с рядом стран нет. Считай, что у России существует единое территориальное пространство с Пакистаном и Афганистаном, через Среднюю Азию и Казахстан. Со всеми из этого вытекающими последствиями. У СССР его не было, а у нас есть и будет, что ни делай. Ну, а насчёт ослов… Метафора роскошная. Именно на осле, символе Демократической партии США, афганцы к нам и въезжают. Причём голубом. Это цвет американских демократов. Что в Средней Азии про синего ишака говорят? Тот самый случай.