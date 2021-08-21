Наблюдая за происходящим…

Кадры средневековых казней, устроенных боевиками «Исламского государства» в Ираке и Сирии, взбудоражили в своё время западные СМИ и возмутили общественное мнение. В связи с чем коалиция, сформированная США для разгрома ИГ, обошлась без протестов, которые сопровождали войну во Вьетнаме. Точно также, как атака американцев и их союзников на Афганистан и Ирак, представлялась актом справедливости. В первом случае, как ответ на теракт 9/11 (хотя талибы там были точно ни при чём) и сам факт существования на планете режима, столь демонстративно плевавшего на все современные правила поведения (одно разрушение статуй Будды в Бамиане чего стоило). Во втором, Саддама Хусейна очень уж многим в Америке хотелось добить.

Нет, тут, конечно, были и трезвомыслящие скептики, которые пытались указывать, что атаки смертников на самолётах на Нью-Йорк и Вашингтон совершили саудовские подданные. Кстати, а почему про самолёт, врезавшийся в здание Пентагона, так не любят вспоминать ни американские политики, ни американская пресса — очень уж ярко это продемонстрировало беспомощность военного ведомства США, что ли? Да и насчёт Ирака многие предупреждали: не нужно развязывать руки Ирану и той же «Аль-Каиде», для которой, как и для всех прочих воинствующих исламистов, ближневосточные авторитарные лидеры были единственными противниками, с которыми те не могли справиться. Отбили у Саддама Хусейна оккупированный им Кувейт, и ладно…

Впрочем, кто и когда в американском (и не только) начальстве скептиков слушает? Да и не только их. Никто и никогда. Профессионалы вообще последние люди, которых приветствуют в коридорах власти. По крайней мере, настоящие профессионалы. Они же неприятные вещи говорят. С начальством спорят. С решениями его, сиюминутными, если те, по их мнению, глупы и вредны, не соглашаются. А разве у начальства могут быть глупые и вредные решения? Оно же начальство! Так что, и с Ливией американцы с успехом покончили. Благо, Каддафи они давно не любили. Ну, да, в итоге страны не стало, а в союзную им Европу хлынули сотни тысяч мигрантов через Средиземное море, так та сама первая в Ливию, купившись на посулы аравийских монархий и Турции, влезла. Сама и виновата.

Б-г Троицу любит, а про большее число случаев показательного наступания на грабли пословиц нет, так что в Йемен американцы и европейцы, вслед за саудовцами и их союзниками по Аравийской коалиции, не полезли, предоставив им возможность завязнуть там без западного участия. Да и в «арабской весне» участвовали больше извне. Ну, предали всех своих союзников, с удовлетворением наблюдая обрушение устойчивых режимов, где правили светские автократические лидеры, в пользу исламистских радикалов с их популистской риторикой, но те же демократами были? Да, такими, какими только и бывают демократы на Ближнем Востоке: вооружёнными до зубов бородачами в чалмах. Но тут сыграла магия слова.

Ну, такие уж это были демократы, которые своих оппонентов привыкли к стенке ставить, а со всеми местными меньшинствами, в том числе этническими и религиозными разбираться самым жестоким образом, после чего их просто не оставалось. Но ведь говорили они для внешних наблюдателей правильные слова. Им так хотелось и хочется поверить. И, главное, они демонстрировали готовность опираться на союзные Западу монархии Залива и эрдогановскую Турцию — члена НАТО, а не на Россию, Иран или, упаси Г-дь, Китай. Что для того же Обамы и всех его преемников, от Трампа до Байдена, и стало главным аргументом в вопросе о том, с кем и за кого именно будет на Ближнем Востоке Америка и Запад в целом. По Сирии это было так видно…

Да, Башар Асад был современным, куда более мягким, чем его отец, представителем светской арабской элиты. Да, он был куда более своим для коллективного Запада, по образу жизни, воспитанию и образованию, чем все его противники вместе взятые, от местных вариантов «Аль-Каиды» и «Исламского государства» до «Братьев-мусульман». Да, в Сирии жило множество христиан, которым свержение Асада грозило геноцидом. Так они и в Ираке жили. Кого это там остановило? Вот, и в Сирии никого. Хотя сирийская гражданская война завязла, сначала из-за Ирана, а потом и вмешательства России. Что не прибавило Москве популярности в глазах западного сообщества, которое так любит именовать себя сообществом «мировым». Ну, сам себя не похвалишь…

Теперь, провалив всё, что только можно провалить, развалив всё устойчивое, что на Ближнем и Среднем Востоке было, по части государственного устройства, и ничего не создав взамен, разорив и разрушив экономику во всех тех странах, куда американцы и их союзники ввели войска, открыв дорогу к власти исламистским радикалам самого худшего толка, сняв все преграды на пути в власти террористов и наркоторговцев, США из региона уходят. Предав и бросив всех, кто им доверился, сдав радикалам на суд и расправу союзников и партнёров, безжалостно и подло разрушив жизнь миллионов людей, которые они обрекли на новое Средневековье… По Афганистану и Ираку видно, чего стоят и они, и их ставленники, и все их внедряемые через «не могу» по всему миру, широчайшим образом разрекламированные «ценности».

Впрочем, кому видно, кому нет. Сколько ещё осталось идиотов в Восточной Европе и на постсоветском пространстве, которые им и в них верят… По крайней мере, на ещё одну, а может быть и не одну серию бунтов, революций и переворотов майданного типа, как минимум, “закавказско— центральноазиатскую весну”, хватит. Те же турки со своим «новым Тураном», в качестве модернизированной Оттоманской Порты, и Вашингтон, и Брюссель вполне устроят. Были они одним из моторов «арабской весны», и до сих пор воду мутят и в Тунисе с Алжиром, и в Ливии, и в Сирии с Ираком, и в Заливе, и в Афганистане. Чего им на знакомом со времён джадидов, революции младотурок, геноцида христиан в Турции и Гражданской войны в России пространстве тюркского мира не пошурудить…

Как следствие, России во всех этих раскладах нет. Ни у Запада, причём ни в каком качестве, что заметно по бешеной борьбе Вашингтона и всех, кто к нему в Европе примкнул, против экспорта туда отечественных энергоносителей и всех, связанных с этим проектов. Ни у Турции, которой Москва просто мешает. При этом, мы ей сами поставляем нефть и газ, строим за наш счёт АЭС, продаём современные системы вооружения и, по большому счёту, никак не мешаем вытеснять Россию с постсоветского пространства, заменяя её собой. Зато многие на этом зарабатывают. Наши чиновники и политики вязнут в собственных интригах и неповоротливы до предела. Их — активны, мотивированны и успешны. Разве что армия у нас работает быстрее и грамотнее, чем у них. Да что с того толку…