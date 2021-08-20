К-Pop — что ты такое…

А вы тоже постоянно слышите про этот ваш к-поп и не понимаете почему? Тогда рассказываем!

K-pop (Korean pop) — гремучая южнокорейская смесь из хип-хопа, электропопа, R’n'B и танцевальной музыки. От других жанров он отличается тем, что на первом месте стоит не сама музыка, а скорее исполнители, которые становятся идолами для своих фанатов. Кавайные мальчики и девочки привлекают поклонников необычными выступлениями и хореографией, а само музыкальное направление уже стало чем-то вроде субкультуры.

Почитатели жанра стараются копировать своих идолов — их стиль, повадки и многое другое. Однако, несмотря на эту легкую маниакальность, к-поп больше о разумном позитиве, любви идолов к фанатам, фанатов к идолам и вообще всех ко всем. Но это не точно!