VII Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» в Горках Ленинских

21 и 22 августа 2021 года в музее-заповеднике Горки Ленинские состоится VII Международный фестиваль «Джазовые сезоны»! В этом году хедлайнерами Фестиваля станут Трио одного из лучших джазовых пианистов современности — кубинца Альфредо Родригеса и музыканты из США: признанный гений pedal-steel-гитары Рузвельта Кольера и его группа, Народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Также на Фестивале выступят: певица Фантине, пианист и вокалист Олег Аккуратов, LRK Трио, авторский проект одной из самых востребованных джазовых певиц нового поколения Кристины Ковалевой (в настоящее время она живет и учится в Амстердаме), Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul, группа Leonid & Friends, Оркестр им. Г. А. Гараняна, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр п/у Игоря Кантюкова, Квинтет Ивана Акатова, группа столичных музыкантов нового поколения QASCAD.

Три года подряд «Джазовые сезоны» входят в ТОП-10 лучших джазовых опен-эйр фестивалей России.

«Для нас «Джазовые сезоны» — фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что мы слышим и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить супер — звезд. Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе! Это удивительно, насколько природа, все аллеи деревьев, усадьба Морозова …создаёт не только особую атмосферу, но и какой — то акустический рай», – отметил художественный руководитель Фестиваля, Народный артист России Игорь Бутман.

Помимо насыщенной музыкальной программы: в общей сложности зрителей ждет 14 часов джазовой музыки, на Фестивале будут представлены мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу, спортивные активности, маркет и многое другое!

Участники:

21 августа

Alfredo Rodriguez Trio / США, Куба

Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, солист Олег Аккуратов

Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul

Квинтет Ивана Акатова

LRK Trio

Сергиево-Посадский муниципальный оркестр п/у Игоря Кантюкова

22 августа

Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, солистка Fantine

Roosevelt Collier Band / США

Джаз-оркестр Георгия Гараняна п/у Станислава Должкова

Кристина Ковалева «Христя в Намистi»

Leonid&Friends

QASCAD

Подробная информация на сайте: https://jazzseasons.ru