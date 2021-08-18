{ 18 августа 2021 }

Мария Захарова высмеяла Джейн Псаки

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Тут Мария Захарова высмеяла Джейн Псаки, которая высказалась на тему того, что в Афганистане американцы добились всего, чего хотели. Зря. Они, судя по всему, действительно добились всего того, чего хотели НА САМОМ ДЕЛЕ. Просто вопрос, чего именно они хотели и кто хотел. Поскольку Буш, Обама, Трамп и Байден явно хотели разного. Буш после теракта 9/11 с исламистами воевал. По-идиотски, и не столько с ними, сколько, если говорить об Ираке, с их врагами, собственными руками расчищая им дорогу к власти, но воевал. Обама с исламистами заигрывал, как только мог. Видно было по «арабской весне». А уж в Ливии и Сирии он и Буша переплюнул. Трамп исламистов не любил — хотя он вообще мало кого любил и любит. Что до Байдена — это второе издание Обамы, в постаревшем и сильно ухудшенном варианте.

Да, сегодня власть в Афганистане через 20 лет после того, как США свергли там режим правления талибов, была ими на блюдечке с голубой каёмочкой вручена тем же талибам. Только куда более опытным и многому научившимся. Так может, с учётом того, что главной головной болью США при Байдене являются Россия и Китай, это для Америки хорошо? Да, сотни миллиардов долларов, ушедших на Афганистан, ушли в никуда, а поставленное туда современное оружие находится в руках талибов и армия, которую американцы за бешеные деньги подготовили для официального Кабула, перешла на сторону талибов или разбежалась. Но может и это для Вашингтона не так уж плохо? В конце концов, в Ираке и Сирии было то же самое. Только там они имели дело не с талибами, а с ИГИЛ (а потом с ИГ).

Да, наркопроизводство в Афганистане теперь бешеное, а нынешние талибы наркотиками успешно торгуют. Но, во-первых, на нём много кто зарабатывал и ещё заработает, а во-вторых, наркотики эти в Америку не везут. Что до республик бывшего СССР, Европы, Ирана, Китая или Пакистана, куда они в основном поступают, кого эти страны в Штатах волнуют? Да и, повторим, заработали отдельные американцы и их ведомства на афганском героине немало. Как и на растаскивании американской и международной помощи всякого типа (как, опять же было и есть в Ираке, Ливии и Сирии). Таков теперь международный бизнес на «помощи» другим странам. Что до той головной боли, которую талибы устроят нам и Китаю… Г-ди, благослови Америку! Так что права Псаки. Во всём права. Имеет смысл повнимательней её слушать…  

Евгений Сатановский


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