Севморпуть освобождается ото льда

Севморпуть потихоньку освобождается ото льда. Хорошо это? Здорово. Благо, военные его вовремя от соседей наших, как водится, ненасытных и никак не унимающихся, прикрыли. Ледоколы отстроили. Да и туризм на российском севере получил новый толчок. И тут бы только и радоваться, да много неприятных и очень тревожных звонков. Их, конечно, можно не слушать — чего себе пессимизмом обедню портить, да потом хуже будет, когда исправлять что-либо будет уже поздно, как это всегда в таких ситуациях и бывает.

На лежбищах острова Вайгач отмечено куда меньше, чем обычно, атлантических моржей, а те, которых видели, были в истощённом состоянии. В 2019-2020 годах там было много теплее, чем раньше, в этом году ещё теплее. Как следствие, что-то не то с кормовой базой и, что существенно, чаще приплывают моторные вельботы с туристами. А морж зверь осторожный. Его и звуки моторов легко спугивают, и запах людей, и, тем более, моторного масла и топлива, и само присутствие человека. Так что, моржи просто не выходят на берег.

Как следствие, с выращиванием детёнышей в этом году у моржей проблемы и они будут только увеличиваться. Хотя по сравнению с дикими северными оленями им ещё живётся неплохо. Тех просто выбивают в немыслимых количествах. Всегда на севере было плохо с браконьерами, особенно из числа вахтовиков, а теперь и природоохрана просела. С Китаем у нас теперь отношения хорошие, как следствие, стада оленей выбивают под ноль. Контрабанда на Китай пантов — вещь прибыльная и безопасная.

Оленей бьют тысячами, в том числе на реках, во время переправы. У тех охотинспекторов, которые пытаются это пресечь, начинаются крупные неприятности: судя по всему, среди «охотников» достаточно начальников всех рангов. Варварство невероятное, сравнимое разве что с тем, как американцы бизонов полтора столетия назад выбивали. Да и масштабы те же. Около полумиллиона голов за 10 лет — выбита половина стада. А с учётом того, что ещё и важенки с оленятами гибнут… И, судя по всему, будет только хуже.

Ну, про сайгаков и всех прочих краснокнижных животных, которые на мушку попадают тем мерзавцам, которые их выбивают, добирая то, что остаётся после эпидемий, которые их тоже косят в огромном количестве, и речи нет. Так что, параллельно с катастрофическими лесными пожарами, браконьеры редкую отечественную фауну успешно и не без прибыли приканчивают. Природоохрана тут практически бессильна, тем более, ей зачастую приходится бороться не только с бандитами, но и с начальством, в том числе собственным.

Говорят об этом, пишут, криком кричат на всех углах — бесполезно. Что до законов, которые принимает Дума под влиянием охотничьего лобби, которое среди депутатов всех уровней пользуется немалым влиянием, они, похоже, защищают не природу, а всех тех, кто её последовательно и варварски уничтожает. Как, впрочем, происходит и с вырубкой ценных лесов, и с застройкой особо охраняемых природных территорий. Напоминает оккупацию страны бандитами и её собственным начальством. Партизан только не видно.

Интересно, что было бы, если бы браконьеров — неважно, охотников, рыболовов, чёрных лесорубов или тех, кто заповедные земли застраивает, просто отстреливали? И, кстати, не забывали про тех, кто грабит археологические и палеонтологические объекты — под вывоз за границу или частные коллекции, всё равно. Сколько бы времени понадобилось, чтобы проредить ряды наших нынешних хунхузов? Занялась бы этим армия, что ли? Или надо под это отдельные отряды охотников за головами собирать?