{ 18 августа 2021 }

Тилль Линдеманн заменил Мирей Матье

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Тилль Линдеманн заменил Мирей Матье на фестивале «Спасская башня». На закрытии фестиваля солист Rammstein исполнит песню «Любимый город может спать спокойно», которая была написана о советских лётчиках, участвовавших в Гражданской войне в Испании.

Матье не приедет из-за пандемии, а Линдеманн в последнее время прописался в России. Его уже можно ставить в один ряд с Депардье, Сигалом и другими западными артистами, которым не хватает популярности и любви, и они ловят её остатки в России. Некоторые из них получают почетные членства. Матье входит в состав Общественного совета при Следственном комитете. Возможно, Линдеманна тоже надо туда принять — он мог бы участвовать в расследованиях преступлений нацистов.

В участии Линдеманна в «Спасской башни» — мероприятии патриотическом — виднеется низкопоклонство перед Западом. Был бы профессиональный провокатор Линдеманн россиянином, его бы туда не пустили. Pussy Riot могли бы что-нибудь спеть военное, иностранные гости тоже бы оценили. Паук Троицкий тоже мог бы спеть, Елена Беркова, Little Big. Эпатаж, порнография, фашистская эстетика лояльным иностранцам прощается, а местным нет. 

Методичка


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