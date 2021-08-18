До годовщины августовского путча ещë сутки, но у российских политиков так «свербит» вставить свои персональные «пять копеек» по поводу главных событий в истории юного российского государства, что не удержаться.

Вот и спикер Госдумы Вячеслав Володин не стал наступать на горло собственной песне и по мере своих интеллектуальных сил постарался определить виноватых.

По мнению Володин, во всëм виноват Горбачëв. Этот (всë ещë живой человек, если что) популист и демагог, неспособный быть настоящим лидером, в итоге довëл страну до ручки, где она и распалась. Но сегодня повторение такого невозможно, потому что сегодня в России нет монополии на власть, многопартийность и конкуренция политических сил. А еще свобода слова. Нет, это не ИА «Панорама», он в самом деле так пишет.

Сразу отметим — подобный поток политической шизофрении в связи с годовщиной августовских событий был «немного предсказуем», но, в отличие от Володина, тот же Жириновский хотя бы последователен — ВВЖ как «топил» за ГКЧП в 1991г., так и по прошествии 30 лет от своих слов не отказывается. Но это Жириновский, ему (почти) всë можно, а для большей части нынешней российской элиты Август — один сплошной «неловкий момент».

Эту неловкость можно было легко заметить в фильме Наили Аскер-заде, показанном по ТВ в эти выходные — телеканал Россия 1 с Соловьевым и Киселевым неожиданно для себя осознал, что он всë ещë плоть от плоти того самого рупора сопротивления, РТР с «Вестями». И что самое страшное — оказалось, что вся российская власть, в том числе и нынешняя (напомним — офицер «девятки» Золотов рядом с Ельциным на танке, капитан Суровикин на БМП в Чайковском тоннеле), происходит от самого настоящего майдана. Только без небесной сотни. Сотня будет через два года. Впрочем, может быть, и не сотня, кто их тогда считал?

Самый лучший (и безопасный) сценарий в эти памятные дни — пересилить себя и отказаться от громких заявлений, а уж тем более — выводов с обвинениями. В августе через простых и не очень людей творилась История. Творилась, иногда, вопреки их желанию. Но История обычно никого и не спрашивает.